Google se stal partnerem McLarenu

McLaren dnes oznámil, že se americký internetový gigant Google stává novým sponzorem týmu.

„Partnerství přinese McLarenu to nejlepší z produktů Google, aby bylo možné zajistit bezproblémovější technologie napříč zařízeními. Během sezóny bude McLaren využívat zařízení Android s podporou 5G a prohlížeč Chrome při všech svých operacích během tréninků, kvalifikací a závodů, aby podpořil jezdce a tým, s cílem zlepšit výkon na trati,“ uvedl McLaren.

Na voze a overalech jezdců se objeví loga propagující operační systém Android a prohlížeč Chrome.

„Jsme naprosto nadšeni a hrdí, že můžeme přivítat Google v rodině McLaren Racing,“ uvedl Zak Brown.

„Google je globálním lídrem v oblasti technologií a byl průkopnickým inovátorem v propojování lidí po celém světě. Díky integraci platforem jako Android a Chrome napříč našimi operacemi bude náš tým lépe podporován, aby se mohl soustředit na zvyšování výkonu. Těšíme se na vzrušující partnerství, které bude probíhat napříč formulí 1 a extreme E.“

„McLaren Racing představuje to nejlepší, co je možné na závodní dráze napříč výkonem, začleněním a udržitelností, a to jsou hodnoty, které sdílíme ve společnosti Google,“ řekl viceprezident marketingu společnosti Google Nicholas Drake. „Přinášíme další inovace na platformy, jako je Android a Chrome, a plynule je propojujeme s dalšími službami Google, abychom optimalizovali výkony McLarenu v den závodu.“