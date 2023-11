GM: O vstup do formule 1 máme zájem pouze ve spolupráci s Andrettim

Americká automobilka prostřednictvím svého šéfa deklarovala, že má zájem o vstup do F1 pouze ve spolupráci s týmem Michaela Andrettiho.

I když Andretti dostal začátkem října od FIA zelenou k tomu, aby nejdříve v roce 2025 rozšířil startovní rošt F1, americký tým se stále nedohodl se společností FOM (Formula One Management), která má v rámci královny motorsportu pod palcem veškerá marketingová práva.

Už nyní je jasné, že dohoda s FOM nebude jednoduchá, protože proti rozšíření počtu účastníků je i řada současných týmů F1.

Hlavním partnerem týmu Michaela Andrettiho při jeho snaze vstoupit do F1 je americká automobilka GM, která se pro tento účel chystá využít své značky Cadillac.

V souvislosti s GM se začalo v padoku uvažovat o tom, zda by americký výrobce automobilů měl zájem o angažování se ve formuli 1 i v případě, že by byly Andrettiho snahy neúspěšné. Šéf GM to však nyní vyloučil.

„GM je odhodlána spolupracovat s Andrettim v rámci závodů F1,“ řekl agentuře AP prezident společnosti Mark Reuss.

„Spolupráce Andretti-Cadillac spojuje dva jedinečné subjekty stvořené pro závodění, oba s dlouhou tradicí úspěchů v motoristickém sportu po celém světě,“ vysvětlil Reuss, z jehož slov je patrné, že se GM s nikým jiným z formule 1 spojovat nebude.