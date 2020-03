Glock překvapil. Vettel by podle něj mohl zamířit k McLarenu

Verstappen již prodloužil, Leclerc také zůstane u Ferrari a očekává se, že se dohodne i Mercedes s Hamiltonem. Překvapením zřejmě nebude ani setrvání Sebastiana Vettela u Ferrari. Němec příliš mnoho alternativ nemá. Red Bull už řekl, že o něj zájem nemá a u Mercedesu vedle Hamiltona asi nebude chtít jezdit.

S překvapivým názorem přišel Vettelův krajan Timo Glock. „Myslím, že to bude také záviset na tom, jak dopadne tento příběh okolo Ferrari,“ řekl Glock pro ran.de. Narážel samozřejmě na skandál okolo legálnosti loňské pohonné jednotky Ferrari.

„Dokázal bych si představit, že by to mohl být důvod, proč by řekl ‚To je ono‘.“ (důvod k odchodu, pozn. redakce). Na dotaz, kam by mohl Vettel zamířit, odpověděl Glock překvapivě: „Možná McLaren.“

„V osobě Andrease Seidla mají německého šéfa, se kterým jdou v poslední době nahoru. Dovedu si představit, že by v týmu určitě chtěl mít zkušeného Němce.“

Podle Glocka je také možné, že Mattia Binotto kvůli skandálu s motorem skončí v pozici šéfa týmu, protože musel vědět, co se stalo.

Foto: Getty Images / Charles Coates