Glickenhaus končí ve WEC, Vanwall chystá nový motor

Malým soukromým týmům už v nejvyšší třídě vytrvalostního mistrovství světa FIA WEC pšenka příliš nekvete. Jejich šance na větší úspěchy zřejmě definitivně zmrazil nástup gigantů. Jeden americký „garážista“ tak seriál zcela opouští, evropský soukromník pak pro příští sezonu vyzkouší změnu dodavatele pohonné jednotky.

Začneme od horších zpráv. Do WEC se už příští rok nevrátí Glickenhaus, sympatický americký tým, který si získal srdce mnohých fanoušků. Závodní vůz SCG 007 LMH byl po Toyotě teprve druhým speciálem postaveným podle pravidel Le Mans Hypercar. Pro WEC ho Glickenhaus vyvinul společně s Podium Engineering a o program se staral tým Jöst Racing. Potenciál rozhodně měl, jenže James Glickenhaus by musel investovat sedmicifernou částku v dolarech na potřebná vylepšení, aby vůz zůstal konkurenceschopný. A to je u malé manufaktury pochopitelně problém.

„Na samém začátku, ještě před chybnou změnou pravidel kvůli ohlášenému vstupu Astonu Martin s Valkyrií, to bylo naprosto jednoduché. Prostě jste měli postavit vůz podle daných technických pravidel, který by v Le Mans jezdil kolo za tři a půl minuty. A používali byste ho po celou dobu platnosti pravidel,“ rozpovídal se Glickenhaus pro dailysportscar.com.

„Od té změny už ale bylo naprosto jasné, že automobilky začnou kupředu posouvat vývoj, a to nás dostalo na hranu. Abychom zůstali konkurenceschopní, museli bychom investovat do hořčíkového bloku motoru. Druhou variantou bylo zůstat u současného motoru, kterým nám ale působí potíže kvůli jeho zahřívaní vně vozu. V takovém případě bychom pro změnu byli nuceni investovat do nového bodyworku.“

„Pokud bychom se do toho pustili, museli bychom investovat neospravedlnitelně vysoké částky vzhledem k tomu, že je to vlastně náš vedlejší byznys,“ vysvětlil celou problematiku Glickenhaus, jehož slavný klobouk Indiany Jonese už se tak v paddocku objevovat nebude.

Pro americkou značku je to tak smutně brzký konec na světové scéně, přesto Glickenhaus za tři sezony ve WEC zanechal nemalou stopu. Vítězství se sice Američané nedočkali, přesto získali dvě pole position minulý rok ve Spa a v Monze. V Le Mans byl Glickenhaus předloni nejrychlejší v testech a tamní nejslavnější čtyřiadvacetihodinovce světa dokončil minulý rok na pódiu. Na stupně vítězů se ve WEC Glickenhaus dostal i na domácí půdě ve slavném Sebringu. Děkujeme, budete chybět…

ByKolles vylepšuje vůz

Druhým soukromníkem, který si pro WEC postavil vlastní hypervůz, je rakouská stáj ByKolles. Ta letos závodila v mistrovství světa pod názvem Floyd Vanwall Racing Team se speciálem Vanwall Vandervell 680. Tým Colina Kollese zdaleka nedosáhl takových úspěchů jako formace Jamese Glickenhause, přesto své snahy nevzdává.

Letos Vanwall závodil s atmosférickým osmiválcem Gibson pod kapotou, pro příští sezonu však rakouská stáj mění dodavatele pohonné jednotky, a navíc přechází k přeplňovanému motoru.

„Bude to motor s turbem, navíc prověřený s dostatkem výkonu a dobrou spolehlivostí. Nebude to žádný experiment,“ uvedl Kolles pro motorsport.com. Jméno dodavatele však šéf týmu neuvedl.