Giovinazzi získal zatím jen bod. Se svou formou je ale spokojený

Antonio Giovinazzi letos zatím bodoval dvakrát – v Rakousku a v Německu. Ve druhém případě ho o body připravila penalizace kvůli převodovce. Na kontě má tak 1 bod, Kimi Räikkönen o 30 více. Se svou formou je Ital přesto spokojený.

„Není to snadné a to především, když jste dva roky bez závodění,“ řekl Giovinazzi pro Crash.net. V roce 2016 jezdil Giovinazzi v GP2, kde skončil celkově druhý. V roce 2017 odjel dva závody za Sauber.

„V roce 2017 jsem odjel dva závody a v roce 2018 pouze jeden, Le Mans, což je úplně něco jiného. Pak se vrátíte do F1, k tomu nejlepšímu z motorsportu, což opravdu není snadné.“

„Jak jsem řekl na začátku sezóny, věděl jsem, že mým cílem bude zlepšovat se závod po závodě, získat zpět ten pocit, a to je to, co dělám.“

„Trochu jsem se trápil, ale v posledních několika závodech bylo tempo ve srovnání s Kimim dobré, takže musím být se svým výkonem spokojený.“

Kimi Räikkönen je pro Giovinazziho referencí. „Je stále na velmi dobré úrovni, motivovaný a silný. V Hockenheimi v kvalifikaci byl fialový ve druhém sektoru, dal do toho všechno a pro mě je lepší, že mám silného týmového kolegu, který je dobrou referencí.“

Zlomem podle Giovinazziho byla Grand Prix Francie. „Měli jsme nová vylepšení, nové věci, auto bylo lepší a lepší. V Silverstone jsme byli blízko, v Hockenheimu jsme byli znovu rychlí. Musíme být pozitivní. Brzy se vše otočí a štěstí bude na naší straně a vše bude mnohem lepší.“

Hodnotit svou dosavadní sezónu známkou od jedné do deseti ale nechtěl. „Je těžké to říct. Myslím, že výkon tam je, rychlost tam je, ale body tam nejsou. Z mnoha důvodů je pro mě těžké hlasovat.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson