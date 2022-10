Giovinazzi věří, že nehoda z tréninku nesníží jeho šance na návrat do F1

Antonio Giovinazzi vystřídal pro první trénink Kevina Magnussena. Po pár kolech ale boural.

Foto: Getty Images / Jared C. Tilton

Giovinazzi pro letošní rok přišel o závodní sedačku. Do F1 by se rád vrátil. V příštím roce by mohl mít šanci snad jen u Haasu.

V pátek se letos podruhé posadil za volant vozu Haasu v prvním tréninku. Už v pátém kole ale boural v šesté zatáčce a trénink pro něj skončil.

Ital uvedl, že na to netlačil. „Prostě jsem ztratil kontrolu nad vozem,“ řekl. „Mohlo to být větrem, nebo to mohla být chyba. Nevím.“

Giovinazzi je přesvědčen, že týmy dají na jeho výkony a zkušenosti z 62 startů ve F1 a jedna nehoda z tréninku nebude hrát roli.

„Je to formule 1,“ řekl Giovinazzi. „Někdy si zasloužíte zůstat a místo nezískáte, tak to prostě je. Je to závodění.“

„Určitě mi to nepomůže, ale z druhé strany jsem už v F1 ukázal, co umím. Vím, že to není o jednom kole a pár zatáčkách, které ukončí mou kariéru. Uvidíme, co s stane.“

„V F1 jsem strávil tři roky. Jestli mě lidé chtějí, tak ne kvůli dnešku, ale kvůli minulosti a toho, co jsem udělal a co udělám. Uvidíme.“