Giovinazzi spal s trofejí. Měli bychom na to být hrdí, říká o vítězství v Le Mans

Bývalý pilot formule Antonio Giovinazzi byl součástí posádky, která vyhrála letošní ročník závodu 24 hodin Le Mans.

Antonio Giovinazzi odjel ve formuli 1 celkem 62 závodů, ve kterých získal 21 bodů. Nejlepším umístěním bylo páté místo v Brazílii v roce 2019. Na konci roku 2021 Giovinazzi z F1 odešel poté, co nesehnal sedačku na další rok. Štěstí zkoušel ve formuli E, kde to ale bylo s výsledky ještě horší než ve formuli 1.

Ital ale nikdy neměl materiál, který by mu umožňoval bojovat o lepší umístění. Vzhledem k tomu, že byl Giovinazzi ve své kariéře podporován Ferrari, nebylo žádným překvapením, že se objevil v posádce jednoho z hypercarů Ferrari.

Italská stáj se letos vrátila po 50 letech do 24 hodin Le Mans. V průběhu celé sezóny byl lepším z vozů Ferrari ten, který vozí číslo 50. V Le Mans měl ale technické problémy a poté, co musel značně dlouho stát v garáži, se propadl v pořadí.

Vůz 51 se dostal mimo trať a měl dvakrát problémy nastartovat při zastávce v boxech, ale problémy měli také soupeři z Toyoty a tak si nakonec si dojel pro vítězství. James Calado, Alessandro Pier Guidi a Antonio Giovinazzi získali pro Ferrari první vítězství v Le Mans od roku 1965.

Nutno říct, že jim nespadlo do klína. Ferrari bylo v Le Mans velmi rychlé už od testů, v trénincích i v kvalifikaci, kde získalo první řadu. Také v závodě zajížděly vozy Ferrari velmi dobré časy.

„Pro mě a Alessandra je to ještě výjimečnější pocit,“ řekl Giovinazzi. „Poprvé jsme s tímto vozem jeli loni v červenci, takže dosáhnout tohoto výsledku, pole position a vítězství, po necelém roce, je bezpochyby fantastické. V žádném případě nebylo samozřejmé, že se nám to podaří, ale celý tým a moji týmoví kolegové odvedli skvělou práci a dnes jsme tady. Děkuji Ferrari, díky kterému se to všechno podařilo. Po padesáti letech jsme se vrátili na vítěznou dráhu a měli bychom na to být velmi hrdí.“

Na okruhu sledoval úspěch předseda představenstva Ferrari John Elkann a také Charles Leclerc. Monačan si Le Mans zatím vyzkoušel jen virtuálně.

„Určitě bych si to jednou v životě chtěl odškrtnout,“ řekl Leclerc pro Eurosport. „Nevím, kdy se tak stane. Jsem nesmírně hrdý na to, co dnes Ferrari dokázalo.“

Ferrari postavilo vůz 499P, o který se ve WEC stará zkušený tým AF Corse. „Prožíváme výjimečný okamžik, přesně takový, jaký jsme si představovali, že bude možný,“ řekl zakladatel týmu Amato Ferrari.

„Za posledních jedenáct měsíců byla vykonána úžasná práce. Ferrari v tento projekt věřilo, velmi nám pomohlo a sestavilo pracovní skupinu, která se integrovala s našimi lidmi. A toto je výsledek. Jezdci byli jednoznačnou volbou, protože jsme se všemi pracovali a známe jejich kvality. Tímto výsledkem jsme vylepšili úvodní závod v Sebringu, který jsme odstartovali z pole position a zlepšovali se, až jsme měli vůz, který byl stále spolehlivější a konkurenceschopnější.“