Giovinazzi si o sedačku starost nedělá. Je to pořád stejné, říká

„Pro mě to bylo vždy stejné,“ řekl Giovinazzi pro Motorsport.com v reakci na dotaz, zda se obává o svou sedačku. „Už od motokár jsem neměl rozpočet na to, abych pokračoval.“

„Měl jsem v motokárách malý tým, který mě podporoval zdarma. Když jsem přešel do formulových vozů, mým hlavním sponzorem byl indonéský chlap (otec Seana Gelaela, pozn. redakce) a byli jezdci, kteří měli zájem o mou sedačku a pozici.“

„Ve F1 je to totéž. Myslím, že je to normální typ tlaku. Ve F1 se všechno rychle mění z jednoho závodu na druhý. V jednom závodě jste hrdinou, v dalším za nulu a pak zase za hrdinu. Může se to změnit opravdu rychle, ale v každé kategorii je to stejné.“

Giovinazzi má štěstí, že se v posledních závodech zlepšuje a má také podporu Ferrari.

„Mám opravdu dobrý vztah s Mattiem a myslím, že to bylo v Singapuru, když řekl, že mě Ferrari podporuje a sleduje. Myslím, že je to opravdu skvělé.“

„Pro jezdce je opravdu důležité mít tuto podporu a pocit, takže jim děkuji –Ferrari a Alfě Romeo Racing. Teď je na mě, abych odvedl tu nejlepší práci, kterou dokážu a mohl tady zůstat příští rok.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson