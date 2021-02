Giovinazzi se nebojí, že by jej junioři připravili o šanci ve Ferrari

Mick Schumacher, Callum Ilott, Robert Švarcman a Marcus Armstrong se spolu s jezdci Ferrari Charlesem Leclercem a Carlosem Sainzem minulý týden zúčastnili pětidenního testu v italském Fioranu.

Mick Schumacher coby další člen juniorského programu Ferrari dostane letos příležitost závodit ve formuli 1 u týmu Haas a doufá, že v budoucnu bude přestupem do Ferrari následovat svého otce, sedminásobného mistra světa Michaela Schumachera.

U Ferrari mají minimálně na další dvě sezóny obě sedačky obsazeny. Sainz má se Scuderií podepsáno do konce roku 2023 a Leclerc ještě o rok déle.

Giovinazzi se proto v nadcházející sezóně chce soustředit více na své výkony u Alfy Romeo.

„Nyní se nezaměřuji na ostatní lidi. Soustředím se na sebe a snažím se zlepšit, to děláme vždy, pak uvidíme, co se stane. Soustředit se na ostatní piloti není to, co by mi pomohlo, zaměřuji se proto jen na sebe,“ řekl Giovinazzi v rozhovoru pro Crash.net.

Závodit za Ferrari je pro italského pilota životní sen. Nyní chce ale Alfě Romeo pomoci posunout se pořadím vpřed.

„Je to sen (závodit pro Ferrari), samozřejmě ale vím, že Carlos tam pár let bude, stejně tak Charles. Nikdy nevíte, co se stane, pro teď se tedy soustředím, aby se mi dařilo v Alfě Romeo. Vím, že budu další sezónu závodit v Alfě Romeo a mým cílem je, aby se mi s nimi dařilo. A uvidíme, co bude v roce 2022. Jsem součástí rodiny a je skvělé cítit podporu od Ferrari, která je také důležitá pro mou kariéru,“ říká.