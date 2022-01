Giovinazzi přirovnává formuli E k „řízení F1 v dešti“

„Čekal jsem, že to nebude snadné,“ řekl Giovinazzi pro The Race poté, co se s týmem Dragon Penske zúčastnil předsezónních testů na okruhu ve Valencii.

Ital už v roce 2018 testoval vůz elektrické formule první generace. Nyní se ve formuli E závodí s druhou generací vozů, které od sezóny 2022-23 nahradí třetí generace.

„Tato je rozhodně lepší, čekal jsem ale, že to bude trochu jednodušší. Brzdění bylo skutečně náročné,“ řekl po prvních zkušenostech s vozem Gen 2.

„Vzpomínám si, že po prvním dni jsem byl úplně ztracený. Potřeboval jsem vstřebat nějaké nové podněty, protože z hlediska vyvážení a všeho jsem takové auto ještě nikdy neřídil. Je to velmi odlišné,“ přiznal Giovinazzi.

„Všechno bylo nové, nemělo to žádný zvuk. Pak jsme se soustředili na práci s energií v závodní rychlosti, všechno to pro mě bylo nové.

„Musíte brzdit opravdu jemně, nemáte tolik přilnavosti, ani žádný přítlak, a do zatáček nemůžete najíždět takovou rychlostí. Bylo to skoro jako řídit F1 na mokru. V autě se pořád necítím na 100 procent jistý. Ale je to něco, co se mi líbí, když musím během pár dní s týmem a vozem odvést tu nejlepší možnou práci.“

Ital se ve F1 poprvé objevil v roce 2017, kdy u Sauberu na dva závody nahradil Pascala Wehrleina. V roce 2019 dostal u Alfy Romeo po roce v roli testovacího jezdce příležitost v závodní sedačce.

Během následujících tří sezón odjel 60 závodů, v devíti z nich bodoval a nejlépe dojel pátý. Po loňské sezóně se tým rozhodl neprodloužit s ním smlouvu, když letos budou za Alfu Romeo závodit Valtteri Bottas a Kuan-jü Čou.

Giovinazzi krátce poté oznámil svůj přestup do formule E. Nová sezóna elektrického formulového šampionátu začíná v Rijádu na konci ledna. Vzhledem k malému množství času na přípravu Giovinazzi očekává, že se v prvních závodech bude trápit.

„Bohužel jsem (v autě) absolvoval jen dva dny před prvním závodem, takže to bude výzva. První část sezóny, konkrétně prvních pár závodů, se budu ve srovnání s ostatními trápit. Mám ale motivaci se zlepšovat a na konci sezóny dosáhnout dobrého výsledku. Pro mě je to nová výzva a jsem na ní opravdu motivovaný.“