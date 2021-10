Giovinazzi odmítl pustit Räikkönena. Tým možná přišel o body

Jezdci Alfy Romeo dojeli v Turecku na 11., respektive 12. místě. Jsou to solidní výsledky už jen z toho důvodu, že závod dokončili všichni jezdci. Za pěkné výsledky ovšem nebyly žádné body.

Na konci závodu oba jezdci Alfy Romeo dojeli Estebana Ocona, který v závodě vůbec nestavěl a měl tak už hodně opotřebované pneumatiky. Tým měl pocit, že Räikkönen je z jezdců týmu rychlejší, i když měl o tři kola starší pneumatiky, a tak Giovinazziho požádal, aby Räikkönena pustil. K tomu však nedošlo.

Od Giovinazziho to můžeme považovat za potvrzení, že u týmu na konci sezóny končí. Pokud by byl ve hře, nejspíše by si to nedovolil.

„Požádali jsme ho, aby si vyměnil pozice, ale v tomto okamžiku začal zrychlovat i Antonio a sám se rozhodl, že chce zůstat vpředu,“ vysvětlil šéf traťového inženýrství Alfy Romeo Xevi Pujolar, kterého cituje RaceFans.

„Možná právě v této situaci, v těchto několika kolech, jsme potenciálně mohli být jako tým rychlejší.“

Giovinazzimu chybělo k předjetí desátého Ocona sedm desetin sekundy. „Potřebovali jsme ještě jedno kolo, abychom dostihli Ocona. Pro tým to určitě nebylo zrovna ideální.“

„Pro nás je důležité dosáhnout na body. Na začátku závodu jsme se tolik nesoustředili na to, kdo je silnější, víceméně tam byla obě auta. Řídili jsme to, nevěděli jsme, jak dlouho takové podmínky zůstanou, takže jsme nechtěli příliš stresovat nebo vyměňovat pozice a nechat Kimiho, aby příliš tlačil na pilu a aby mu příliš rychle došly pneumatiky.“

„V této fázi jsme chtěli mít trochu prostoru, protože nikdo nevěděl, jestli to bude 20 kol, 30 kol nebo celý závod v podmínkách pro přechodné pneumatiky. Na konci závodu už to však bylo jinak. V tu chvíli ano, chtěli jsme vyměnit pozice.“