Giovinazzi nezvládl přetáčivý smyk, Russell ocenil svatozář

Giovinazzi dostal na výjezdu ze sekce Les Fagnes v 10. kole závodu smyk a narazil do bariéry na pravé straně trati. Jeho monopost se po nárazu odrazil zpět na trať, právě projíždějící Russell se mu snažil vyhnout, ale uvolněné kolo z Giovinazziho vozu narazilo do pravého předního kola Russellova williamsu. Brit tak s neovladatelným vozem skončil ve zdi na druhé straně trati.

Oba piloty vyvázli z nehody nezranění, na trať však musel kvůli velkému množství úlomků a odklizení obou vozů vyrazit safety car.

„Kdybych jel doprava, bylo by tam Antoniovo auto. Absolvoval jsem velký náraz pneumatiky. Musím říct, že se svatozáří se nyní cítíte ve voze mnohem bezpečněji. Když jsem viděl, jak se na mě řítí ta obrovská pneumatika, bylo to celkem děsivé,“ řekl Russell.

„Jsem proto velmi rád, že nyní máme na voze svatozář. Jsem v pořádku, pochopitelně jen trochu frustrovaný. To je ale závodění.“

Giovinazzi dostal smyk

Giovinazzi přiznal, že na výjezdu ze zatáčky dostal smyk, který nedokázal zvládnout a naboural do zdi.

„Na výjezdu ze zatáčky jsem dostal přetáčivý smyk, nemohl jsem s tím nic dělat,“ řekl Giovinazzi.

„Omlouvám se týmu za to, co se dnes stalo. Nyní na to ale musím zapomenout a soustředit se na Itálii. Je mi líto i Russella, jelikož jsem i jemu zničil závod. Bylo smolné, co se mu stalo. Omlouvám se mu,“ dodal italský pilot.