Giovinazzi není pod tlakem, zní z Alfy Romeo

Giovinazzi měl letos několikrát smůlu, z posledního závodu na britském Silverstonu musel odstoupit po smyku způsobeném problémem v zadní části vozu.

Ital letos bodoval pouze desátým místem v Rakousku. Vasseur je přesto s jeho výkony spokojen. Giovinazzimu se v poslední době daří zejména v kvalifikacích, když ve třech z posledních čtyř kvalifikací porazil svého týmového kolegu Kimiho Räikkönena.

„Myslím, že v kvalifikaci odvádí dobrou práci. Nyní v sobotách dohání Kimiho, musíme jen uklidnit situaci. Nedělám si starosti, protože odvádí svou práci. V Rakousku bodoval, dobře na tom byl i na Silverstonu, znovu byl před Kimim. Upřímně, není pod tlakem ze strany týmu nebo někoho jiného. Budu trpělivý,“ řekl Vasseur.

V desátém závodě letošní sezóny na Silverstonu Räikkönen bodoval letos posedmé, čímž pomohl Alfě Romeo upevnit šestou pozici v Poháru konstruktérů.

„Bylo to dobré. Velmi silný a slušný závod od Kimiho, protože byl vždy před někým s DRS, a situaci velmi dobře zvládal. Rychlost byla v pořádku, byl to dobrý souboj a on ho zvládl velmi dobře,“ dodal.

„Získali jsme čtyři body, navýšili jsme náskok na některé naše soupeře v šampionátu. Neměli jsme perfektní víkend, ale když v této situaci dokážete získat čtyři body, je to pro tým dobrý krok vpřed.“

Pro zbývající závody před letní přestávkou přitom Alfa Romeo plánuje nasadit na svůj vůz vylepšení.

„Nějaká (vylepšení) budeme mít v Budapešti a možná v Německu. Nezlepšíme se o sekundu v každém závodě, ale když to bude o jednu desetinu za závod, budu více než spokojen,“ uzavřel.

