Giovinazzi je nadšený myšlenkou tří závodů F1 v Itálii

Dosud posledním potvrzeným závodem kalendáře je Velká cena Itálie v Monze 6. září. Vedení F1 by se poté chtělo přesunout do Ameriky. Další italské okruhy Mugello a Imola ale usilují o možnost uspořádat závody F1 v letošní sezóně. Následující závod po Monze navíc bude 1000. pro italskou stáj Ferrari ve formuli 1.

Podle některých zpráv by se skutečně měl už týden po Monze konat 13. září závod v Mugellu, který by tak byl domácí oslavou jubilea Ferrari. Následně by F1 zamířila na portugalský okruh Portimão, ze hry ale stále ještě není Imola, ačkoliv zde je údajně problém s nájezdem do boxové uličky.

Na obou italských okruzích minulý týden testovaly týmy formule 1. Ferrari si zvolilo právě Mugello, zatímco AlphaTauri se vydala do Imoly.

V Itálii se naposledy jely dva závody formule 1 v roce 2006, když se v Imole jelo pod hlavičkou Velké ceny San Marina.

„Jsem jen šťastný, že to slyším, protože závodit třikrát v Itálii je pro mě něco, co se už nikdy nestane. Byl bych první italský pilot, který by v jednom roce závodil ve třech italských závodech,“ řekl Giovinazzi v podcastu F1.

„Bude to opravdu super. Zatím to nevíme, ale velmi to podporuji. Bohužel to nebude stejné, jako když jsem závodil vloni, protože ten rozdíl dělají lidé. Fanoušci, Tifosi, a bohužel lidé tam nebudou.

„Budu ale opravdu rád, když budu moci tři týdny za sebou závodit v Itálii. Jsem naprosto nadšený z této zprávy. Uvidíme, jak to dopadne, jak jsem ale řekl, podporuji to,“ dodává pilot Alfy Romeo.

Každá z tratí přitom podle Giovinazziho nabízí odlišné výzvy. „Jsou to tři fantastické okruhy. Na Monze mám spoustu zkušeností a odjel jsem tam mnoho závodů. Vloni to byla moje první italská velká cena, takže je to pro mě výjimečná trať.

„S těmito novými vozy F1 bude Mugello neuvěřitelné. Bude úžasné tam jet jedno kvalifikační kolo. A také Imola, obrovská historie, je to skutečně rychlá trať. A také opravdu úzká. Chci závodit na všech třech, protože jsou to fantastické a vzrušující okruhy,“ uzavřel Giovinazzi.

