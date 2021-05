Giovinazzi dostal v Monaku Alfu Romeo letos poprvé do Q3

Giovinazzi letos zatím v kvalifikacích poráží svého týmového kolegu Kimiho Räikkönena, který Itala překonal pouze v Imole. A zatímco pro Fina letos potřetí skončila kvalifikace v Q2, Giovinazzi se poprvé chystal na Q3.

„Mám opravdu radost z naší první Q3 v sezóně. Je to den, ve kterém jsme všechno poskládali dohromady a konečně jsme dosáhli toho, co jsme si už nějakou dobu zasloužili. Udělali jsme všechno správně, vůz je od začátku víkendu skvělý, tým nás vyslal na trať v pravý čas a poskládali jsme dohromady kolo, když na tom záleželo,“ řekl Giovinazzi.

„Lituji jen červené vlajky na konci, protože to kolo mohlo být dobré a my mohli být ještě výše. Už od prvního tréninku se tu cítím sebejistě a takový pocit dělá na tratích jako je Monako opravdu hodně. Zítra budeme potřebovat to samé: čistý start, dobrou strategii a povedený závod. Snad dosáhneme dobrého výsledku a našich prvních bodů,“ doufá Ital.