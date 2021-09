Giovinazzi bojoval v Zandvoortu o body. Pak ale přišel defekt

Alfa Romeo letos získala tři body. Není to tak dávno, co tým tyto tři body oddělovaly od Haasu a Williamsu a to bez ohledu na počet jedenáctých či jiných míst. Přišlo ale Maďarsko a následně Spa, ve kterých Williams získal 20 bodů.

V Zandvoortu měl tým šanci náskok soupeře z Grove alespoň částečně snížit. Antonio Giovinazzi odstartoval do závodu ze sedmého místa. Pozici neudržel, ale před prvními zastávkami byl stále na desátém místě.

Po zastávce v boxech však musel po pouhých šesti kolech na střední směsi k mechanikům znovu. Potkal ho totiž defekt. Giovinazzi si myslí, že nebýt defektu, mohl získat alespoň bod.

„V tu chvíli jsme byli na bodech,“ řekl Ital, který se v úvodním kole zapletl do zběsilé potyčky a dostal se do drobného kontaktu s Fernandem Alonsem, když dvojice najížděla do rychlé zatáčky Scheivlak.

„Byli jsme ve třetí zatáčce a pak na rovince a pak jsem se dotkl Fernanda.“ Podle Giovinazziho bylo v Zandvoortu těžké předjíždět. „Je to obtížné, zejména sledovat jiný vůz. Zatáčky sedm, osm, devět byly ve vysoké rychlosti prostě hrozné. Žádná šance na předjetí.“