George Russell žárlí na své vrstevníky v lepších vozech

Charles Leclerc, 22 let, Ferrari. Lando Norris, 20 let, McLaren. Alexander Albon, 24 let, Red Bull. Carlos Sainz junior, 25 let, letos ještě McLaren a od příštího roku Ferrari. Max Verstappen, 22 let, Red Bull. Takto vypadá aktuální přehled nejlepších mladých pilotů, kteří se před očima mění v hvězdy formule 1.

Do skupinky velkých talentů musíme zařadit i George Russella, dvaadvacetiletého pilota stáje Williams, který se však do soubojů na závodních tratích proti podobně starým jezdcům kvůli špatné výkonnosti britské stáje příliš zapojovat nemůže. A na vrstevníky, kteří mají k dispozici lepší techniku, začíná žárlit.

„Všichni jsme mladíci, všichni chceme úspěšnou kariéru a vítězství v závodech, obojí nejlépe hned,“ rozpovídal se v rozhovoru pro instagram Sky F1 mladý Brit, kterého pro velký závodnický svět vychoval Mercedes.

„Třeba takový Nico Rosberg, ani nevím, v kolika letech a po kolika odjetých závodech vyhrál svoji první grand prix. Když odvádíte svoji práci a máte výsledky, tak šanci dostanete. To je vše, co momentálně můžu dělat.“

„Když vidím mé kamarády závodit v autech, která mají na vítězství, tak pochopitelně začínám trochu žárlit. Chtěl bych totiž bojovat s nimi.“

„Nicméně dokud budu předvádět dobré výkony a odvádět práci, kterou mám dělat, tak ta příležitost příští rok, za dva roky, za pět let nebo za deset přijde. Musí.“

George Russell v posledních dnech pochopitelně pozorně sledoval zákulisní dění týkající se přestupů a o některých věcech se jako pilot formule 1 dozvěděl s předstihem.

„Trochu jsem už věděl předem. Nejprve mě to trochu překvapilo, ale ve výsledku to všechno dává smysl,“ řekl britský závodník o nedávném dění na jezdeckém trhu.

„Ve Ferrari se začali dívat do budoucnosti. Charles a Carlos mohou utvořit jezdeckou dvojici na příštích pět, šest až sedm let.“

„V každé organizaci potřebujete stabilitu. Tu zaručí dva famózní jezdci vedle sebe, třeba Lando a Danny,“ řekl Russell k novému páru McLarenu.

„Upřímně se myslím, že je to skvělé. Tohle mixování věcí baví fanoušky i média. Milují to. Je to dobré i pro mladíky ve formuli 1, dva takové teď má Ferrari, stejně tak Red Bull a k tomu Lando v McLarenu.“

Lando Norris nyní podle Russella může těžit z nového týmového kolegy, kterým bude zkušenější Daniel Ricciardo.

„Příchod Daniela do McLarenu bude dobrý pro Landa, ta výzva se mu bude líbit. Když máte vedle sebe vážně silného parťáka, tak z toho vždy těžíte. Je to skvělé pro Landa i pro celý sport. I Daniel má před sebou ještě mnoho let, i tahle jezdecká dvojice může vydržet pět šest sezón.“

Foto: Getty Images / Dan Istitene