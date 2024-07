George Russell byl diskvalifikován z výsledků GP Belgie 2024. Vítězství bere Hamilton

Při kontrole po závodě bylo zjištěno, že vůz Mercedesu s číslem 63 (Russell) má nižší hmotnost, než je minimální. Za porušení technických pravidel je automaticky diskvalifikace z výsledku závodu.

Minimální hmotnosti pro letošní sezónu je 798 kg. Vůz Russella měl o 1,5 kg méně.

Podle technického delegáta FIA Jo Bauera to nejdříve vypadalo, že vůz limit splňuje.

„Po závodě byl vůz číslo 63 zvážen a jeho hmotnost byla 798,0 kg, což je minimální hmotnost požadovaná článkem 4.1 (technických pravidel),“ uvádí Bauer v zápise.

Poté se ale zjistilo, že vůz nebyl zcela vypuštěn v souladu s postupem, který tým předložil v dokumentech. Ve voze bylo stále 2,8 litru paliva. Jakmile bylo palivo vypuštěno, měl už vůz menší hmotnost, než stanovují technická pravidla. Vůz byl znovu zvážen a jeho hmotnost činila jen 796,5 kg.

Diskvalifikace

Jo Bauer předal záležitost sportovním komisařům, kteří si na 18:10 předvolali zástupce Mercedesu i jezdce. Za porušení technických pravidel ale vždy následuje diskvalifikace a v tomto případě tomu nebylo jinak.

George Russell přišel o vítězství, které připadne jeho týmovému kolegovi Hamiltonovi. Druhý skončil Oscar Piastri a na třetí místo se posune Charles Leclerc. Posouvá se ale samozřejmě celé pořadí. Na body se tak dostává Daniel Ricciardo:

Hamilton Piastri Leclerc Verstappen Norris Sainz Pérez Alonso Ocon Ricciardo

Sledovali jsme online

18:55: Russell diskvalifikován.

18:28:

18:25: Nepamatujeme si, kdy naposledy byl jezdec diskvalifikován kvůli nízké hmotnosti vozu. Co se pokazilo? Mercedes se po pátku vracel ke staré specifikaci, takže možná něco udělal špatně. Ale je zde i možnost, že kvůli jedné zastávce Russella byly zkrátka pneumatiky opotřebované natolik, že měly nižší hmotnost + níže zmínění nenabrání nečistost.

18:17: Týmy si obvykle jistí splnění limitu tím, že jezdci po závodě při návratu do boxů vyjedou ze závodní stopy a sbírají na pneumatiky různé žmolky a jiné nečistoty. Nezdá se to, ale lze takhle nabrat minimálně stovky gramů. Ve Spa se ale po projetí cílem hned zatáčí do boxové uličky. Ale to týmy samozřejmě vědí.

18:15: Setkání Tota Wolffa s médii bylo odloženo. Zástupce Mercedesu už je u sportovních komisařů.