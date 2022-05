George Russell se veze na vlně, Lewis Hamilton se snaží neutopit, říká Villeneuve

„Myslím, že jsme byli svědky definitivního střídání stráží u Mercedesu,“ napsal Jacques Villeneuve ve svém sloupku pro Formule1.nl.

„George Russell se veze na vlně, Lewis Hamilton se snaží neutopit. Po mnoha letech vítězení bez soupeření je těžké se probudit a uvědomit si, že to není tak jednoduché. Nyní musí jezdit stejně jako v prvních dvou letech ve formuli 1, což se Russellovi daří. V závodě se Russell rozhodl: ‚Nechte mě na trati, možná bude safety car‘ a to se vyplatilo.“

„Zdá se, že Lewisovo mistrovské štěstí se vytratilo, nemá rytmus a nedaří se mu. Bude to těžký boj, ale Lewis je závodník a šampion. Ví, co je třeba udělat a uvidíme, zda na to bude mít ještě energii. Ale myslím, že to, že loni přišel o titul mistra světa, je pro něj těžké břemeno, které musel nést celou zimu. Byl zahořklý a cítil se okraden. Ale z toho, jak Max jezdí, je vidět, že titul vůbec neukradl a je zaslouženým šampionem.“

Mercedes je zatím v některých závodech nejlepším ze zbytku světa ale do souboje na špici nepromlouvá. Tam je to půda Red Bullu a Ferrari.

Každý z nich má svého lídra, který není určen týmem, ale jednoduše tratí.

„Tento výsledek je pro šampionát přinejmenším dobrý,“ píše Villeneuve o výsledcích Grand Prix Miami. „Vpředu máme dva týmy, které spolu bojují a jsou blízko sebe. Každý z nich má svého lídra, který není určen týmem, ale jednoduše tratí. Verstappen a Leclerc se přirozeně stali jedničkami. Red Bull a Ferrari o tom rozhodnou v určitém okamžiku, ale jako celek jsou oba týmy poměrně dobře vyvážené. Carlos Sainz a Sergio Pérez, říkejme jim pomocníci, mohou vyhrávat závody. Zatím však nejsou na úrovni jedničky.“

„Max působí od začátku sezóny impozantním dojmem. Jezdí stejně jako loni. Normálně jste po mistrovském roce možná trochu unavení, ale vidíte, že se nic nezměnilo. Ve skutečnosti jen posílil, protože se zbavil tlaku na zisk šampionát, ukázal, že může vyhrát titul. Jezdí téměř bezchybně, a když udělá chybu, tak ji napraví. Jezdí na vrcholu svých možností, na hranici svých možností. Využívá maximum toho, co může ovlivnit.“