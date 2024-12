Genesis naplno spouští program pro Le Mans: Abiteboul v čele, zapojí se Sargeant

Luxusní divize jihokorejské automobilky Hyundai na pompézní události v Dubaji pod nejvyšší budovou světa Burdž Chalífa představila první detaily chystaného závodního programu. Genesis s novým prototypem LMDh v roce 2026 vstoupí do vytrvalostního mistrovství světa FIA WEC a zúčastní se díky tomu i Le Mans. V navazující sezoně 2027 pak Genesis zamíří i do zámořského šampionátu IMSA. Celý projekt už dostal jasnou kostru, ve které figurují i první jezdecká a manažerská jména.

Účastníci slavnostního představení projektu v Dubaji spatřili zmenšenou maketu chystaného závodního speciálu, který ponese označení GMR-001 Hypercar. Ten má na první pohled rozpoznatelné designové znaky odkazující na běžné osobní modely Genesis, typické pro značku jsou především dvě vodorovně rovnoběžné tenké linky denního svícení vpředu.

Tovární tým ponese označení Genesis Magma Racing (Magma je sportovní divize značky Genesis) a jeho oficiální profil už je k dispozici ke sledování na příklad na instagramu. Na sociálních sítích jsou k dispozici první vizualizace představeného konceptu, který se už ale rýsuje i po technické stránce. Genesis GMR-001 Hypercar bude třetím prototypem LMDh postaveným na šasi Oreca, která už v současnosti spolupracuje s Acurou v IMSA a s Alpinem ve WEC. Hybridní pohonná jednotka dostane standardizované komponenty v podobě hybridního systému, baterie a převodovky. Spalovací motor bude dvakrát přeplňovaný osmiválec o objemu 3.2 litru, pro jehož stavbu využije Hyundai technologie a komponenty už využívané v MS v rally u speciálů i20 N Rally1.

„Písty, vložky válců, ojnice, spalovací komora, ventilové rozvody, o tom všem můžeme říci, že to použijeme z motoru z našeho WRC speciálu, i když vše bude samozřejmě modifikováno. Změníme na příklad rozestupy mezi válci, hlavní části motoru budou ale velmi podobné tomu, co známe z rally,“ prozradil Autosportu Francois-Xavier Demaison, technický ředitel Hyundai Motorsport. Pro využití technického základu z WRC u stavby nové pohonné jednotky se Hyundai rozhodl i z časových důvodů. Celý program byl spuštěn letos na podzim a první závod bude nové prototypy čekat už na přelomu února a března 2026.

V čele továrního týmu Genesis Magma Racing bude stát někdejší šéf Renaultu v F1 a současný boss Hyundai Motorsport Cyril Abiteboul. Sedmačtyřicetiletý francouzský manažer tak rozšiřuje své pole působnosti u korejské automobilky, která letos zásluhou Thierryho Neuvilla získala jezdecký titul mistra světa ve WRC. Pro samotný program Genesisu už byli též potvrzeni dva první piloti. Smlouvu dostal veterán Andre Lotterer, který se letos jako mistr světa WEC rozloučil se značkou Porsche. Jeho stájovým kolegou bude zkušený Brazilec Pipo Derani, mimo jiné čtyřnásobný vítěz dvanáctihodinovky na Sebringu.

Sídlem továrního programu Genesisu bude francouzský okruh Paul Ricard, od kterého též nedaleko sídlí technologický partner Oreca. Právě s jejím prototypem LMP 2 zahájí už příští rok Genesis přípravy na vstup mezi hypervozy na poli Evropské Le Mans Series. Speciál Oreca 07 #18 nasadí do kompletní sezony ELMS 2025 ve spolupráci s Genesisem francouzský tým IDEC Sport, kterému šéfuje bývalý pilot Peugeotu v LMP 1 Nicolas Minassian. Velmi zajímavé je složení jezdecké posádky pro tuto „přípravnou misi“ korejské značky před vstupem do WEC. S letošním vicemistrem francouzského Porsche Carrera Cupu Mathysem Jaubertem a trojnásobnou šampionkou W Series Jamie Chadwick se bude střídat někdejší pilot Williamsu Logan Sargeant! Americký závodník, který zároveň usiluje o místo v IndyCar, by se tak od roku 2026 mohl dočkat sedačky v hypervoze.

Partnerství Genesisu a IDEC Sportu však bude nejspíš přesahovat hranice Evropské Le Mans Series. Korejská luxusní značka bude od roku 2026 působit se dvěma vozy ve WEC jako Genesis Magma Racing, v sezoně 2027 však Genesis vstoupí i do zámořského seriálu IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Pro program za Atlantikem aktuálně Abiteboul a širší vedení Hyundai Motorsport vybírají týmového partnera, kterým by mohl být právě IDEC Sport. Samotný Abiteboul už v jednom z rozhovorů nevyloučil pokračování spolupráce Genesisu s francouzskou stájí i po roce 2025.