General Motors by neměl vstup do F1 podcenit, varuje Szafnauer

Pokud se nestane nic neočekávaného, tak do F1 se svou značkou Cadillac v příštím roce vstoupí americká automobilka General Motors.

Cadillac se tak stane prvním týmem od roku 2016, který rozšíří startovní rošt královny motorsportu.

Otmar Szafnauer, bývalý šéf několika týmů F1, mezi kterými nechyběla ani tovární stáj Alpine, však varuje General Motors před tím, aby vstup do F1 nepodcenila.

„Jediné, čeho bych se obával, kdybych byl ve vedení General Motors, je podcenění úkolu být konkurenceschopný ve formuli 1,“ řekl Szafnauer v podcastu pro Business of Winning.

„Zdá se, že lidé nebo organizace, které se tím nezabývali, si neuvědomují, jak je to obtížné. Ani já jsem si neuvědomoval, jak je v F1 obtížné uspět,“ přiznal rumunsko-americký inženýr, který v elitní motoristické disciplíně začal pracovat na konci devadesátých let, kdy ho angažoval nový, ale velmi ambiciózní tým BAR.

Szafnauer při zpětném ohlédnutí zavzpomínal na to, jak věřil tvrzení spolumajitele a (spolu)konstruktéra v jedné osobě Adriana Reynarda, že BAR může vyhrávat závody už ve své první sezoně.

„Věřil jsem tomu, protože úroveň dovedností, které jsem viděl před sebou, byla na mnohem vyšší úrovni, než jakou jsem zažil. Byl jsem přesvědčen, že tihle kluci to určitě zvládnou. Adrian vyhrál ve všech ostatních nižších formulích, včetně seriálu IndyCar. Takže jsem si říkal, že ví, o čem mluví. Byli jsme si jistí, že to vládneme. No a kolik bodů jsme nakonec v prvním roce získali? Žádný...,“ dodal Szafnauer.