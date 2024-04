Gene Haas má stále zájem do svého týmu investovat, nesmí to však být vyhozené peníze, tvrdí Komacu

Šéf týmu Haas Ajao Komacu tvrdí, že majitel americká stáje nemá problém do své stáje investovat, pokud se prokáže, že to dává smysl.

Americký tým Haas prošel před začátkem letošní sezony poměrně velkým interním zemětřesením, když stáj prakticky po deseti letech opustil Guenther Steiner a následně také technický ředitel Simone Resta.

Zatímco prvního jmenovaného nahradil Ajao Komacu, roli lídra technického oddělení převzal Andrea de Zordo. V obou případech šlo o pracovníky, kteří v Haasu působili již předtím.

Hlavním důvodem, proč se Gene Haas rozhodl nepokračovat ve spolupráci se Steinerem, byly špatné výsledky stáje v posledních letech. Steiner si naopak stěžoval, že majitel americké stáje odmítá do svého týmu investovat.

Nový týmový principál Komacu nicméně tvrdí, že tomu tak úplně není. Hlavními důkazy má být pořízení nového motorhome a také personální posílení.

„Oficiálně jsem byl jmenován 10. ledna, že? Geneův vzkaz byl od prvního dne naprosto jasný: Řekl, že má peníze, které je připraven investovat, avšak za předpokladu, že mu ukážeme, že tyto peníze dokážeme využít zodpovědně a efektivně,“ uvedl Komacu, kterého cituje Autosport.

„Nechce vidět plýtvání. Je to také důvod, proč je miliardářem. Nerad vyhazuje peníze, rozumíte? Když jsem se na to podíval, zjistil jsem, že je řada oblastí, ve kterých se můžeme zlepšit, takže jsem kvůli jeho požadavku neměl žádné obavy. Také vím, že investovat bude. Už objednal nový motorhome, což není malá investice. Už se to tedy děje,“ poznamenal japonský inženýr.

„Také rozumně nabíráme nové pracovníky, jejichž příchod byl již schválen. Gene tedy dělá to, co slíbil. Nebojím se tedy, že by neinvestoval. Určitě bude. My oproti tomu musíme udělat svůj díl práce, což znamená zodpovědně nakládat s jeho financemi,“ dodal Komacu.