Gene Haas: Guenthera mám rád, ale nakonec rozhodují výsledky. Desátá místa mě už nebaví

Americký tým F1 ve středu překvapil oznámením, ve kterém informoval, že dlouholetého šéfa stáje Guenthera Steinera nahradí šéf inženýrů Ajao Komacu. Stejně tak v organizaci skončil dosavadní technický ředitel Simone Resta.

Majitel týmu, Gene Haas, nyní pro oficiální web F1 promluvil o důvodech, kvůli kterým se rozhodl Steinerovi neprodloužit smlouvu a po deseti letech s ním ukončit spolupráci.

Mezi ty hlavní patřily i nepřesvědčivé výsledky týmu v posledních letech. Haas je toho názoru, že jeho organizace nedokázala dostatečně těžit z úzké spolupráce s Ferrari.

„Ferrari se k nám chová velmi dobře. Jsou s námi od prvního dne, vyrábí neuvěřitelné motory. Jejich zavěšení je extrémně dobré. Používáme spoustu jejich dílů,“ uvedl Haas.

„Funguje to opravdu dobře. Skutečně nám pomáhají. Stydím se za to, že jsme s nimi nedokázali odvádět lepší práci. Do budoucna chci lépe využívat dobré vybavení, které spousta jiných týmů nemá,“ prohlásil dále majitel amarické stáje.

„Mluvím s mnoha inženýry a myslím, že naším největším nedostatkem je aerodynamické oddělení, na kterém je třeba zapracovat. Když jste na trati a každý víkend vás někdo ponižuje...chci to prostě zastavit,“ vysvětlil 71letý podnikatel, jehož hlavním byznysem je výroba CNC strojů.

K odchodu Steinera Haas dále řekl:

„Jsme tu osm let, máme za sebou přes 160 závodů, ale nikdy jsme neměli pódium. V posledních několika letech jsme byli vždy desátí nebo devátí (v Poháru konstruktérů, pozn. red.). Nesedím tady a neříkám, že je to Guentherova chyba nebo něco podobného, ale prostě se mi zdá, že nastal vhodný čas udělat změnu a zkusit jiný směr, protože se nezdá, že by pokračování v tom, co jsme měli, opravdu fungovalo.

„Mám Guenthera rád, je to opravdu milý člověk. Měli jsme ale těžký konec roku. Nerozumím tomu, opravdu tomu nerozumím... Nakonec je vše o výkonu. Už nemám zájem být desátý,“ dodal Haas.