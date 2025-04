Gazetta dello Sport: Aston Martin nabízí Verstappenovi smlouvu v hodnotě 264 milionů eur

S novou spekulací přišel italský deník La Gazzetta dello Sport. Podle ní je na stole smlouva století. Aston Martin má zájem o Maxe Verstappena a nabízí mu smlouvu v hodnotě 264 milionů eur na tři roky (2026-2028).

Čtyřnásobný mistr světa by si tím ročně přišel na téměř dvojnásobek toho, co mu dnes nabízí Red Bull. Jak by to bylo z hlediska výkonů na trati je věc druhá. V příštím roce se mění pravidla v oblasti vozů i pohonných jednotek a nikdo samozřejmě neví, jaké bude rozložení sil.

Suma 264 milionů eur je sice astronomická, ale Aston Martin by s jejím uhrazením neměl problém. Za nitky totiž má podle italského deníku stát saúdskoarabský investiční fond PIP (Public Investment Fund), který například přivedl do země Cristiana Ronalda

Saúdská Arábie pořádá od roku 2021 velkou cenu v Džiddě, která je na programu tento víkend. PIP je pak minoritním akcionářem automobilky Aston Martin Lagonda a rád by od Lawrence Strolla odkoupil i samotný tým.