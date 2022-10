Gaslymu roste počet trestných bodů. Možná by si už měl hledat záskok

Pierre Gasly dostal v Austinu další dva trestné body a není daleko od zákazu startu.

Gasly měl po Velké ceně Japonska devět trestných bodů. Jejich platnost je vždy přesně rok a než se F1 dostala do Austinu, dva body se Gaslymu odečetly. V Grand Prix USA však Gasly porušil pravidla, když si za safety carem nechal soupeře před sebou až příliš poodjet. Jezdec AlphaTauri si dělal místo pro zahřívání pneumatik a brzd, ale podle pravidel nesmí být vzdálenost mezi vozy větší než deset délek vozu.

Gasly za to opět dostal dva trestné body a vrátil se na 9 trestných bodů. Horší je, že až do května příštího roku se Gaslymu žádné trestné body neodečtou. Do zákazu startu mu chybí už jen tři body, což lze teoreticky získat při jednom ale spíše při dvou porušeních pravidel. A jak ukázal Austin, nemusí jít o nic velkého.

Gasly nasbíral dva trestné body ve Velké ceně Španělska za kolizi s Lancem Strollem, další tři ve Velké ceně Rakouska za kolizi se Sebastianem Vettelem a za opakované překročení traťových limitů, dva v Japonsku za velkou rychlost za safety carem a dva včera za zmíněné porušení pravidla za safety carem.

Pokud by Gasly dosáhl počtu 12 bodů, musel by nejbližší závod vynechat. Pokud by k tomu došlo letos, mohl by ho u AlphaTauri teoreticky nahradit Nyck de Vries, pokud by s tím Mercedes souhlasil. Pravděpodobněji ale tato situace může nastat v příštím roce, kdy už bude Gasly jezdcem Alpine.