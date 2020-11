Gaslyho v dobře rozjetém závodě zastavila technika, čtvrté místo pro AlphaTauri přivezl Kvjat

Rus startoval z osmého místa. Po restartu v závěru závodu byl sedmý. Díky novějším pneumatikám se už po jednom kole po restartu dostal před Sergia Péreze, Alexandera Albona a Charlese Leclerca. Třetího Daniela Ricciarda už ale předjet nedokázal.

Čtvrtým místem tak Kvjat dosáhl nejlepšího výsledku od loňského závodu v Německu, kde skončil třetí.

„Byl to dobrý závod, je to dobrý výsledek. A ano, nyní mluvím a myslím více na stupně vítězů, protože to bylo tak blízko. Opravdu těžký restart, dokázal jsem ale udělat pár předjetí. Daniel měl zahřáté pneumatiky, bylo to velmi těžké. Až do cíle to bylo velmi těsné, dnes jsem ale musel závodit odvážně. Užil jsem si to,“ řekl Kvjat.

Nejvíce pozic přitom Kvjat vydělal po zastávce v závěru závodu po safety caru. „Po restartu jsem si řekl 'Teď jdu do toho'. Cítil jsem jistotu, mám rád tratě ze staré školy. Možná jsem oldschoolový kluk ve špatné době!“

Kvjat si také pochvaluje stoupající formu týmu AlphaTauri. „Stále více a více věřím v náš potenciál. Jako tým a já jako jezdec. V průběhu roku se v autě cítím lépe. Jsou tu věcí, které moje strana garáže nyní chápe, kéž bychom jim trochu více rozuměli na začátku, aby vůz lépe fungoval, ale dostali jsme se sem. Od Spa jsme udělali krok vpřed,“ říká.

AlphaTauri je nyní v Poháru konstruktérů sedmá. O 14 bodů před ní šesté Ferrari. Porazit další italský tým je přitom podle Kvjata cílem.

„Dnes jsme zachránili jen pár bodů. Lepší než nic. Myslím, že až do konce to bude velmi těsný souboj. Zdá se, že naše rychlost je podobná. V kvalifikaci občas vypadají dobře, v závodě je ale dostihneme. Uděláme maximum, abychom je porazili v šampionátu.“

Gaslyho zastavil technický problém

V sobotní kvalifikaci Pierre Gasly čtvrtým místem vyrovnal své nejlepší postavení na roštu ve formuli 1 a na domácí trati pro tým doufal v dobrý výsledek. Už po devíti kolech musel ale ze závodu odstoupit pro technický problém.

„Měl jsem skvělý start a snažil jsem se jet vedle Lewise (Hamiltona), on se ale rozhodl mi celkem tvrdě zavřít dveře, já musel zpomalit a předjel mě Daniel (Ricciardo). Pak jsem se ale v autě cítil opravdu dobře a jeli jsme pátí,“ řekl Gasly.

„Kluci v kolech v nájezdu na rošt zaznamenali propad tlaku vody, snažili se to opravit, po pár kolech jsme ale bohužel museli odstoupit. Je to velmi smutné, protože dnešek pro nás představoval velkou šanci. Celý víkend probíhal velmi dobře, byl to nejlepší trénink a kvalifikace, jakou jsme měli, a vůz byl od začátku silný. Nikdy není jednoduché odstoupit, ale obzvlášť těžké je to tady v našem domácím závodě v Imole, protože jsme věděli, že je šance na výsledek v top 5.“