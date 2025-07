Gaslyho těší postavení v top 10, Colapinto se opřel o bariéru

Pierre Gasly letos už posedmé dostal Alpine až do třetí části kvalifikace formule 1, do Velké ceny Velké Británie vyrazí z osmého místa.

O dvě pozice si přitom Francouz polepšil díky penalizacím soupeřů. Andrea Kimi Antonelli a Oliver Bearman totiž po jejich přičtení spadli až za Francouze, který tak bude na roštu osmý. Původně byl v Q3 desátý.

„Když uvážím, jak komplikovaný byl zatím tento víkend pro náš tým, jsem s dnešní kvalifikací velmi spokojen. Včera ani v dnešním třetím tréninku jsme neukázali mnoho rychlosti. Semkli jsme se, udělali nějaké změny a zkrátka se pokusili vytěžit z balíčku maximum,“ řekl Gasly.

„Jsem velmi rád, že jsme dosáhli Q3, jelikož do té doby to nevypadalo dobře. Podmínky byly kvůli nárazům větru zrádné, bylo těžké být v autě zcela spokojený. Proklouzli jsme přes Q1 a díky opravdu dobrému kolu v Q2 jsme se dostali do Q3.

„Zítra budeme startovat z osmého místa a máme šanci získat body. Ve skutečnosti to nebude snadné, ale budeme připraveni bojovat. Mohlo by i zapršet, takže musíme využít každé příležitosti.“

Colapinto boural

Franco Colapinto se postaral o přerušení kvalifikace poté, co se v první části roztočil v poslední zatáčce a doklouzal se svým vozem až do bariéry. Dokázal se sice vrátit na trať, chvíli poté ale vůz odstavil.

„Celkově to byl frustrující způsob zakončení našeho dne. Byla škoda, že jsem se nedokázal vrátit do garáže, abych dokončil svůj poslední pokus v Q1,“ řekl Colapinto.

„Podmínky byly, stejně jako po celý víkend, zrádné. Já tlačil a ztratil jsem v poslední zatáčce kontrolu nad vozem na obrubníku na výjezdu. Tvrdě jsem tlačil a snažil se stáhnout ztrátu, bohužel jsem ale ztratil kontrolu nad zadní částí auta.

„Byl tam nějaký kontakt s bariérou a já si myslel, že je to dobré, jelikož jsem se dokázal vrátit na trať. Cítil jsem ale vibrace a rozhodli jsme se tak zastavit na trati.“

