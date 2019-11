Gaslyho sebedůvěru narušily nehody v testech, myslí si Horner

Red Bull po letní přestávce vyměnil jezdce. Gaslyho nahradil Albon, který byl před pár dny potvrzen také pro příští rok.

Pierre Gasly zůstane u Toro Rosso. Vloni tam podával velmi dobré výkony, ale přestup do Red Bullu se mu letos nepovedl.

„Myslím, že pro Pierra to bylo zřejmě velmi těžké, když do začátku sezóny vstupoval se dvěma nehodami v předsezónních testech,“ řekl Horner, kterého cituje RaceFans. „Rozhodně to ovlivnilo jeho sebedůvěru.“

„A samozřejmě být týmovým kolegou Maxe Verstappena je velmi těžká práce. Je to složité, když má tento referenční bod. Pro Pierra to byla těžká první polovina sezóny.“

„Měli jsme pocit, že s nátlakem na něj, s veřejným tlakem, s mediální kontrolou, bylo správné ho z toho vyjmout a dostat ho do Toro Rosso, kde je tlak trochu menší.“

„Myslím, že od této změny jezdil znovu výjimečně dobře. Vidíte, jak jeho sebedůvěra roste. Odjel některé velmi silné závody a jeho tempo se zlepšuje a zlepšuje. Vypadá v tomto prostředí spokojeně, což je dobré vidět.“

Vedle Verstappena bude nakonec jezdit příští rok Alexander Albon.

„Alex odvedl ve své první sezóně ve formuli 1 velmi dobrou práci. Rok začal v Toro Rosso a my jsme pak využili příležitosti po letní přestávce, abychom ho povýšili do seniorského týmu.“

„Důvodem bylo podívat se na něj v našem vlastním prostředí. Od chvíle, kdy vstoupil na toto místo, skončil v každé velké ceny v první šestce a to někdy musel startovat ze zadní části startovního roštu nebo dokonce z boxové uličky. Takže jezdil mimořádně dobře.“

„Jeho tempo se zlepšuje a zlepšuje a to na mnoha okruzích, na kterých nikdy předtím nebyl, nebo v zemích, kde nikdy nebyl, jako tento víkend v Brazílii. Své místo si tedy zasloužil.“

Foto: Getty Images / Charles Coates