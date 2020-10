Gaslyho překvapilo, že ho Red Bull vůbec nezvažoval jako náhradu na Albona

Red Bull to řekl jasně. Pokud Albon nepřesvědčí, nahradí ho někdo mimo program Red Bull – s největší pravděpodobností Sergio Pérez nebo Nico Hülkenberg.

Gaslyho Red Bull nezvažoval. Chce z něj mít lídra AlphaTauri. Je otázkou, zda by druhý „stint“ Gaslyho nedopadl podobně jako ten první. Jezdit vedle Verstappena není jednoduché a někteří už dokonce říkají, že v Red Bullu vyhoří každý, protože vůz je stavěn právě pro Verstappena.

„Nejsem zklamaný, jsem překvapený,“ řekl Gasly. „V průběhu 14 let jsme závod s Toro Rosso vyhráli jen Seb a já. Seb byl povýšen do Red Bullu a vyhrál s týmem čtyři tituly. Musím tedy říct, že jsem překvapen, že o mně neuvažovali.“

„S Toro Rosso jsem měl dvě pódia. Letošní sezóna byla myslím dobrá. Z mé strany je to jediné, co mohu dělat – pokusit se podávat silné výkony, které mi dají příležitost do budoucna.“

„Už to opravdu nechci řešit. Pro AlphaTauri potřebuji podávat co nejlepší výkony. Jsem rád, že tu mohu být. Soustředím se jen na tento víkend a snažím se dosáhnout nejlepšího výsledku pro tým.“

„Mají svou strategii, záleží jen na nich. Myslím, že pokud chcete lepší odpověď, je lepší se jich hned zeptat.“

Gasly uvedl, že je ještě mladý a jeho cílem je bojovat na špici a o titul. „V tuto chvíli potřebuji podat výkon a udělat v týmu nejlepší práci, jakou umím. Nejsem zklamaný, jsem opravdu rád, že budu pokračovat s AlphaTauri ještě rok a budu pro tento tým odvádět maximum.“