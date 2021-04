Gasly zopakoval páté místo, Cunoda lituje chyby

Gasly tím zopakoval svůj výsledek z prvního letošního podniku v Bahrajnu, kde také v kvalifikaci skončil pátý.

„Musím říct, že to dnes bylo velmi dobré. Celá kvalifikace byla trochu náročnější než v Bahrajnu, jelikož hodně týmu zrychlilo. Jsem rád, že jsem v Q3 dokázal všechno poskládat dohromady, bylo to velmi čisté kolo,“ řekl Gasly.

„Rozdíly jsou extrémně malé, myslím, že jsme jen pár setin od Charlese a jen tři nebo čtyři desetiny od nejrychlejších, takže je to skvělý výsledek a pro zítra jsme v dobré pozici. Musíme se připravit na každou situaci, může pršet nebo se může něco stát vpředu, takže musíme být připraveni využít každé příležitosti.“

Cunoda rozbil vůz v šikaně

Po působivém představení v prvním závodě v Bahrajnu nováček Cunoda chyboval v Imole v první části kvalifikace. Japonec ztratil na výjezdu z šikany Variante Alta kontrolu nad svým vozem a zadní části narazil do bariéry.

Výrazně poškozený vůz zapříčinil přerušení kvalifikace a Cunodu odsoudil ke startu z poslední pozice.

„Až příliš jsem tlačil v nájezdu. Až do té chvíle bylo to kolo skvělé. Myslím, že by celkem snadno šlo z Q1 postoupit jen na jedné sadě pneumatik. Byl jsem až příliš nadšený. Byla to hloupá chyba, velmi se omlouvám týmu,“ řekl Cunoda.

Cunoda z nehody vyvázl nezraněn. „Vypadalo to ošklivě, když jsem se podíval na zadní část (auta). Opravdu doufám, že auto bude zítra pořádně opravené. Velmi se dnes omlouvám týmu.“

Okruh v Imole je úzký a předjíždí se na něm obtížně. Cunoda však věří, že mu v postupu vpřed může pomoci i déšť.

„Zítra zřejmě budou jiné podmínky, bude pršet, což by mi mohlo pomoci. Myslím, že to bude odlišný obrázek. Budou jiné podmínky, musím se jim tedy jen přizpůsobit a tlačit až do konce.“