Gasly získal první vítězství ve F1. Ukončil tak dlouhé čekání Francie i Faenzy

Pierre Gasly získal ve Velké ceně Itálie 2020 své první vítězství ve formuli 1. Tým AlphaTauri se po dvanácti letech dočkal na stejné trati v Monze druhého vítězství v historii.

Gasly vytěžil z přerušení velké ceny po nehodě Charlese Leclerca. Dřívější zastávkou v boxech se dostal před většinu svých soupeřů a závod restartoval na třetí pozici za Lewisem Hamiltonem a Lancem Strollem.

Gasly předjel Strolla a ujal se vedení, když si Lewis Hamilton musel odpykat svou penalizaci 10 sekund stop&go za absolvování zastávky v době, kdy byly boxy uzavřeny.

V závěru na Gaslyho tlačil Carlos Sainz Jr. z McLarenu, pilot AlphaTauri ale udržel vedení a o 0,4 sekundy získal své první vítězství ve formuli 1.

„Je to neuvěřitelné. Byl to šílený závod. Vydělali jsme na červené vlajce. Vůz tady byl rychlý, velmi rychlý vůz byl ale i za námi,“ řekl Gasly.

„Během 18 měsíců jsem toho tolik zažil. Moje první stupně vítězů v loňském roce, už z toho jsem byl nadšený, a teď první vítězství v Monze. Mám problém si to uvědomit.“

Na stupně vítězů Gasly vystoupil podruhé v kariéře, poprvé skončil mezi nejlepšími třemi vloni v Brazílii, kde dojel druhý. V polovině loňské sezóny byl přitom Gasly pro neuspokojivé výkony přeřazen z hlavního týmu Red Bullu zpět do juniorského Toro Rosso, který se letos přejmenoval na AlphaTauri.

„Nemám slov. Tento tým pro mě udělal mnoho. Dali mi mou první příležitost ve F1, dali mi první stupně vítězů. A teď mi dávají mé první vítězství. Je to šílené, prostě šílené. Jsem velmi šťastný. Nedokážu jim dostatečně poděkovat, všem od AlphaTauri po Hondu. Je to trať, kde hraje roli výkon a my vyhráli závod před všemi vozy s motory Mercedes, Ferrari a Renault.“

Gasly přivezl týmu AlphaTauri druhé vítězství v historii. To první získal pro tým z Faenzy ještě pod názvem Toro Rosso Sebastian Vettel, když v roce 2008 vyhrál také na Monze.

Gasly se zároveň stal prvním Francouzem od Velké ceny Monaka v roce 1996, který vyhrál velkou cenu F1. Před 24 lety triumfoval Olivier Panis.

„Když jsem přišel do F1, vždy jsem říkal, že tohle musíme změnit, protože to je velmi dlouho. Nikdy bych nečekal, že se nám to podaří s AlphaTauri. Od minulého roku jsme se jen soustředili na sebe a krok za krokem jsme se zlepšovali. Je to šílené. Jsem velmi šťastný,“ dodal Francouz.