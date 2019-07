Gasly zajel nejlepší trénink v sezoně. Blýská se na lepší časy?

Pierre Gasly (1./5.)

Výhra v tréninku se vám nepoštěstí každý den. Také proto byl Francouz Gasly po pátku na Silverstonu velmi pozitivně naladěn.

„Máme za sebou hodně povedený den. Jsem spokojený, po Rakousku jsme provedli řadu změn a máme spoustu plánů na to, jak se můžu zlepšit. Jsou tu samozřejmě ještě mezery. Ve druhém tréninku to z mé strany nebylo nejlepší, mohlo z toho být víc, ale celkově to bylo dobré.

Uvidíme, zda se pro mě věci obrací k lepšímu. Počkejme si na neděli a uvidíme. Jinak to ale pro mě rozhodně je nejlepší pátek v sezoně. Změny, které jsme provedli, podle všeho fungují, takže musíme pokračovat stejným směrem,“ řekl Gasly.

Max Verstappen (3./7.)

Verstappen pochopitelně nebyl s výsledky a zejména průběhem pátečních tréninků spokojen. Dnešek dokonce označil za jeden z nejhorších pátků, jaké zažil.

„Je tu nový asfalt, takže jsme ho museli poznat a zjistit, jak je na tom s přilnavostí. Na některých místech je trochu hrbolatý, ale celkově lepí víc než ten starý. Všem se to líbí. Bylo docela větrno, což nám trochu komplikovalo práci. Taky jsme neměli dobře vyvážený vůz.

Zatím je to úplně jiné než v Rakousku. Je to jeden z mých nejhorších pátků. Je ale slibné, že jsme kousek za Mercedesem a Ferrari. Potenciál tam je,“ myslí si Verstappen.

Foto: Getty Images / Bryn Lennon