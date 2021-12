Gasly vzpomínal na bizarní cestu do Afriky za údajným sponzorem

Oscar Piastri se stal včera šampionem F2 s týmem Prema. Navázal na řadu jiných jezdců, kteří s tímto týmem a v této sérii uspěli. Vloni to byl Mick Schumahcher, v roce 2017 Charles Leclerc a v roce 2016 ještě v rámci GP2 Pierre Gasly.

Gasly měl ale co dělat, aby pro závodění sehnel peníze. V Abú Dhabí vzpomínal, že ve snaze dát dohromady sponzorský balíček pro rok 2016 se nechal zlákat k letu do Ugandy.

„V mé sezoně GP2 jsem musel sehnat nějaké sponzory a absolvoval jsem cestu do Ugandy,“ řekl Gasly.

„Měl jsem se setkat s člověkem, který mě chtěl sponzorovat, protože jsem potřeboval rozpočet na závodění s Premou.“

„Bylo to v době prezidentských voleb, takže v zemi bylo vysoké riziko vzpoury. Ale pokud jsem chtěl závodit s Premou, potřeboval jsem sehnat peníze a tak jsem tam jel.“

„Bylo mi tehdy snad 19 a během 24 hodin jsme se rozhodli, že seženeme letenky, pojedeme tam na 12 hodin a setkáme se s neznámým chlapíkem –toho jsem bohužel nepotkal. Nikdy se neukázal. Peníze jsme nikdy nedostali!“

Podle Gaslyho to byla ale i tak cenná zkušenost. „Bylo to skutečné dobrodružství, protože od začátku do konce nic nešlo podle očekávání.“

„Bylo to vlastně docela ohromující, už jen vidět tu chudobu a podmínky, ve kterých ti lidé žijí. Prošli jsme obdobou favel (druh slumu v Brazílii, pozn. redakce) a díky tomu si člověk uvědomí, jak to na některých místech světa vypadá a jak chudoba některé ty lidi postihuje.“

„Vrátil jsem se bez peněz. Vlastně jsem přišel o peníze za letenky. Ale byla to dobrá životní lekce.“