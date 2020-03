Gasly využívá čas k fyzické přípravě před náročným létem

„Když jsem přijel do Austrálie, měl jsem téměř nulový jet lag. Cítil jsem se skvěle. Ale když oznámili, že nebudeme závodit, zasáhlo mě to,“ řekl Gasly pro AFP.

„Byl jsem velmi nadšený. S týmem jsme se celou zimu hodně připravovali. V té době jsme byli trochu frustrováni, že nebudeme závodit, protože to je to, co chci dělat a co mě motivuje. Ale když vidíte tuhle situaci, neexistuje způsob, jak se vyhnout odkladům.“

Gasly se z Melbourne nevrátil do Francie, ale se svým trenérem zamířil do Dubaje, kde se věnuje další fyzické přípravě.

„Máme plán na příštích pár týdnů a děláme toho ještě více než obvykle.“

„Závodní víkend je intenzivní – od rána do večera se nezastavíte. Pokud budeme mít tři nebo čtyři závody v řadě, je na nás, abychom se připravili za co nejlepších podmínek.“

Foto: Getty Images / Robert Cianflone