Gasly vloni v předsezónních testech boural. Letos ale nechce měnit svůj přístup

Když se Daniel Ricciardo rozhodl přestoupit do Renaultu, dostal po jedné sezóně u Toro Rosso šanci u Red Bullu Gasly. Během loňských předsezónních testů měl však dvě havárie, které ovlivnily přípravy týmu na sezónu.

V prvních dvanácti závodech získal 63 bodů a Red Bull se jej rozhodl poslat zpět do juniorského týmu Toro Rosso (dnes pod názvem AlphaTauri), zatímco do Red Bullu zamířil Alex Albon.

„V kariéře budu mít ještě spoustu nehod. Hodně jsem jich měl v motokárách a nikdy mě to nezastavilo, abych byl rychlý,“ řekl Gasly Autosportu na dotaz, zda po loňských zkušenostech změní svůj přístup k testům.

„Svým způsobem jsem vloni tolikrát neboural a testy jsou k tomu tak nějak určené, radši budu bourat v testu než během závodu. Takže ne, nezměním svůj přístup,“ řekl.

„Musím si samozřejmě dávat pozor. Je to něco, co nechcete a v testech chci odjet všechno čistě. Ale při řízení vozu F1 s více než 1000 koni a jízdě v šílených rychlostech víte, že je tam vždy risk, že se něco takového stane. Samozřejmě ale víme, že cílem testů je odjet co nejvíce kol, vyvíjet vůz a já udělám všechno, abychom měli co nejlepší testy.

Francouz také přiznal, že se během zimní přestávky připravoval ve Spojených státech a po fyzické a mentální stránce se cítí být připraven lépe než v minulosti.

Gasly si také pochvaluje, že pro nadcházející sezónu zůstává s týmem, se kterým tu loňskou skončil.

„Je to pěkný pocit, protože poprvé od své první sezóny ve formulích vidím déle než jeden rok stejné tváře. Přes zimu jsem se nemusel přizpůsobovat novému prostředí, nebo si vybudovat nový vztah, což vždy zabere nějaký čas. Mám kolem sebe stejné lidi a mohu se soustředit jen na sebe, jako pilot se soustředím na věci, které musím udělat, abych se zlepšil.“

