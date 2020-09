Gasly vidí svou budoucnost v AlphaTauri. Tým má ambice vyrovnat se Red Bullu

Francouz svou kariéru ve formuli 1 zatím prožil ve dvou týmech. V Toro Rosso (dnešní AlphaTauri) a Red Bullu. V týmu AlphaTauri, který od svého vzniku slouží jako juniorský tým Red Bullu pro začátky mladíků ve F1, přitom letos Gasly získal své první vítězství ve F1, když senzačně vyhrál Velkou cenu Itálie.

Jeho triumf byl proto důvodem k úvahám, zda by se nemohl Gasly opět přesunout do Red Bullu, ze kterého byl v polovině loňské sezóny pro neuspokojivé výkony přeřazen zpět do juniorského týmu AlphaTauri.

Šéfové Red Bullu Christian Horner a Helmut Marko však stojí za Alexanderem Albonem, který Gaslyho u Red Bullu nahradil a který v posledním závodě v Mugellu získal své první stupně vítězů.

Red Bull a AlphaTauri by do budoucna chtěly ještě více spolupracovat, oba týmy například budou sdílet jeden aerodynamický tunel. Gasly proto věří, že AlphaTauri už není v pozici juniorského týmu jako byla stáj z Faenzy dříve pod hlavičkou Toro Rosso.

„AlphaTauri má jasnou touhu a velké ambice. Myslím, že situace Toro Rosso/Red Bull je jiná, než byla v minulosti. Myslím, že je to vzrušující projekt. V tuto chvíli je Red Bull jasně top týmem z těchto dvou, myslím ale, že ambicí AlphaTauri je se v určitém momentu mu (Red Bullu) výkonnostně vyrovnat,“ řekl Gasly.

„To také znamená, že potřebujeme prostředky a větší vybavení, abychom toho dosáhli.“

Gasly také věří, že AlphaTauri má šanci stát se top týmem.

„Myslím, že to je skutečný cíl továrny: Vytvořit si svou vlastní pozici a postavení ve formuli 1. Je jasné, že mají velké ambice. Není to jednoroční projekt a víme, jak dlouho trvá týmu skutečně si vybudovat vlastní identitu a pozici top týmu,“ dodává.

„Zřejmě to zabere určitý čas, už to ale není sesterský tým jako mohl být v minulosti. Více se snaží si získat uvnitř F1 svůj vlastní prostor.“