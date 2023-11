Gasly věří, že si s Markem jednou vyjasní konec u Red Bullu. Naučil jsem se, že sport není vždy fér, říká

Před více než čtyřmi lety odešel Pierre Gasly z Red Bullu a vrátil se zpět do Toro Rosso.

V poslední době se hodně spekuluje a diskutuje o formě Sergia Péreze, který na Verstappena letos výrazně ztrácí. Jeho bodová ztráta je už 266 bodů.

Téma Verstappenových týmových kolegů je ale evergreenem formule 1. Red Bullu se nedaří najít jezdce, který by dokázal s Verstappenem držet krok, ale současně byla uvnitř týmu udržena klidná atmosféra.

Jedním ze čtyř Verstappenových kolegů u Red Bullu byl Pierre Gasly. Vedle budoucího mistra světa ale v roce 2019 odjel ze všech nejméně závodů. Gasly byl „odejit“ během letní přestávky.

Týmoví kolegové Verstappena u Red Bullu Daniel Ricciardo (2016-2018): 58 závodů

Pierre Gasly (2019): 12 závodů

Alexander Albon (2019-2020): 26 závodů

Sergio Pérez (2021- dosud): 64 závodů

Ačkoli Francouz ukázal slibný potenciál, jeho výsledky nesplňovaly očekávání týmu, jak je definoval Helmut Marko.

Gasly byl po letní přestávce přemístěn z Milton Keynes zpět do Faenzy, kde se mu ale postupně začalo dařit a v Grand Prix Itálie 2020 dokázal získat své první vítězství.

Na otázku moderátora Toma Clarksona v posledním podcastu F1 Beyond the Grid, zda někdy mluvil s Markem o své „degradaci“ Gasly odpověděl: „Doufám, že jednou budeme mít příležitost.“

„Ale v hloubi duše vím, že jsou to chytří lidé. Možná mají na některé věci vlastní názor, ale jsou jasné věci, které byly zřejmé. Tak to prostě bylo.“

„Nebylo to úplně fér, ale takový je sport. Také jsem se naučil, že tenhe sport není vždy fér.“

„Odchodem z AlphaTauri jsem vlastně uzavřel kapitolu a otevřel zcela nový příběh s Alpine a myslím, že jsem dosáhl určité úrovně zkušeností, dovedností a všímavosti, které mi díky mým předchozím zkušenostem umožňují být dnes lepší než včera.“

Tragický víkend ve Spa v roce 2019

Velká cena Belgie 2019 pro Gaslyho nebyla snadná. Návrat do Toro Rosso nebylo ani zdaleka to nejhorší. O stejném víkendu zemřel jeho kamarád Anthoine Hubert.

„Byl to šok,“ vzpomíná Gasly. „Je to legrační, protože jsem si zrovna v telefonu prohlížel nějaké fotky a skončil jsem u fotek s Anthoinem z dob, kdy jsme spolu chodili do školy, a u poslední večeře, kterou jsme měli v Budapešti před letními prázdninami.“

„Vlastně jsme měli v plánu jít ven a na poslední chvíli jsem nešel, nechtělo se mi jít a pamatuji si, že jsem jen z chodníku řekl ahoj. Pořád ho vidím stát vedle mého kamaráda.“

„Nemyslím si, že je někdo ve svém životě připraven ztratit přítele a velmi blízkého přítele v tak mladém věku. Bohužel to nebyl první velmi blízký přítel, kterého jsem ztratil. Bylo ohromně těžké se s tím vyrovnat.“

„Po tom, co se stalo ve Spa, se ale také obecně změnil můj přístup k životu a můj vztah k lidem, kteří jsou pro mě důležití.“

„Važte ssi každé sekundy, kterou můžete strávit s blízkými lidmi, protože nikdy nevíte, kdy to bude naposledy.“