Gasly věří, že se AlphaTauri posune v rámci středu pole

AlphaTauri vloni skončila na 7. místě, ale sezóna to byla úspěšná. Tým poprvé v historii překročil hranici 100 bodů a to dokonce ve zkrácené sezóně a získal druhé vítězství ve své historii, do které určitě můžeme počítat i Toro Rosso.

„Byl to pro nás velmi úspěšný rok,“ řekl Gasly, kterého cituje Crash.net. „Myslím, že tým získali nejvíce bodů v historii. Je skvělé být toho součástí.“

„Zároveň víte, že máme přes 100 bodů a v šampionátu týmů jsme jen sedmí. Myslím, že v minulosti byly roky, kdy to stačilo na páté nebo dokonce čtvrté místo. Jen to ukazuje, jak těsné je to ve středu pole.“

„Doufám, že dokážeme udělat krok dostatečně velký na to, abychom se skutečně posunuli vpřed ve středu pole a abychom byli o něco více v mixu. Bude to cíl.“

Gasly v týmu zůstává. Místo Kvjata ale přijde Júki Cunoda. Spekuluje se, že jim je Helmut Marko nadšený, takže mladý Japonec by se u AlphaTauri nemusel zdržet dlouho.

Na otázku, zda očekává, že se jeho role v týmu změní, když bude mít vedle sebe nováčka, odpověděl Gasly: ​​„Ani ne. Vím, co musím udělat. Je to jasné.“

„Myslím, že ve skutečnosti nezáleží na tom, kdo je se vedle mě, co se týče mého osobního a vlastního výkonu. Potřebuji s autem, které dostanu, dostat to nejlepší ze sebe a dodat to nejlepší pro tým.“

„Loňský rok s Danym byl skvělý. Způsob, jakým jsme za posledních 18 měsíců spolupracovali, způsob, jakým jsme se navzájem tlačili... Ve formuli 1 má spoustu zkušeností, takže se nám podařilo díky jeho a mým zkušenostem posunout tým v tomto ohledu vpřed.“