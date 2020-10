Gasly věří, že AlphaTauri může porazit Ferrari v šampionátu

Ferrari je v šampionátu na šestém místě se 74 body. AlphaTauri je sedmá s 59 body.

„Vloni jsme s Toro Rosso skončili v silné pozici a můj osobní cíl byl, abych našel trochu větší konzistenci pro svou třetí celou sezónu ve formuli 1,“ řekl Gasly.

„Zatím to bylo celkem dobré, stále existují oblasti, které můžeme vylepšit. V poslední době jsme byli schopni konzistentněji bojovat o první desítku a to je to, o co musíme dál usilovat.“

„Je to velmi těsné. V tuto chvíli jsme v šampionátu sedmí, ale víme, že do konce roku se naskytnou příležitosti.“

„Myslím, že pro nás jako tým bude důležité získat několik dalších bodů, abychom se pokusili získat šesté místo pro AlphaTauri v šampionátu týmů.“

Odchod Hondy

Gasly se také vyjádřil k odchodu Hondy z formule 1. „Měl jsem s nimi docela dlouhý vztah, počínaje rokem 2017 v super formuli,“ řekl Gasly.

„Opravdu mě to bavilo a stále mě baví pracovat s těmito kluky. Jsou opravdu zanícení, oddaní, pracují tvrdě, dokud nedosáhnou cíle. Upřímně řečeno, je to smutná zpráva.“