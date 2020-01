Gasly v Toro Rosso opět rozkvetl, říká Marko

Pierre Gasly se po letní přestávce musel vrátit zpět do Toro Rosso, kde se mu podle Helmuta Marka začalo opět dařit. Konec konců v Brazílii získal pro Toro Rosso pódium.

„Byl to neuvěřitelný rozkvět,“ řekl Marko pro Motorsport.com. „Tady vidíte, o čem je psychologie.“

„Kdybych teď řekl, že jsem to očekával, byla by to úplná lež. Na rozdíl od Kvjata, Gasly opět vstal. Děkuji Bohu za něj i za nás.“

„Myslím, že se z těchto šesti měsíců u Red Bullu poučil. V budoucnu se může stát skvělým mužem.“

Markovi se nelíbí, že se v souvislosti s přesunem Gaslyho zpět do Toro Rosso používá slovní spojení, že „byl degradován“.

„Musím bojovat proti slovu ‚degradace‛,“ vysvětlil Marko. „Mluvíme o formuli 1: kolik tisíc jezdců sní a pracuje, aby se dostali do formule 1? Šel z týmu F1, který soutěží nahoře, do týmu, který jezdí ve středu pole. Stále vydělává peníze a stále je v první kategorii.“

Podle Marka to samozřejmě Gasly tak v první chvíli neviděl, ale dnes už to vidí jinak.

„Pierre se dostal do Toro Rosso a okamžitě se stal Gaslym, se kterým jsme podepsali.“

Marko uvedl, že toro rosso se snadněji řídí a tlak je také samozřejmě nižší.

„Ale myslím si, že vina je také částečně na Pierrovi, který přišel do Red Bull a díval se jen na srovnání sebe s Maxem. Nedíval se na zbytek roštu.“

Podle Marka měl Gasly postupovat pomalu a pracovat na sobě.

Foto: Getty Images / Dan Istitene