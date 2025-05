Gasly v prvním tréninku srazil králíka

„Je to velmi smutné. Nedokázal jsem říct, jestli to byla malá kočka nebo velký králík, a ukázalo se, že to byl velký králík, který skákal přes trať,“ řekl Gasly po tréninku oficiálnímu kanálu F1. „Nemohl jsem se mu vyhnout, takže jsem měl docela velký náraz do předního křídla.“

„Bohužel to byla pro králíka konečná a navíc mi zlomil přední křídlo. Nebylo to ideální, nebyl to konec tréninku, jaký jsme si přáli.“

Pierre Gasly byl vloni jediný jezdec, který neměl na svém voze v celé sezóně žádné poškození.

„Musím říct, že je to docela nešťastné, protože se samozřejmě vždy snažíme starat o naše díly a odvádět co nejlepší práci, takže když se takové věci stanou, není to nic příjemného.“

„Dost to poškodilo přední křídlo a podlahu, ale kluci dokázali odvést skvělou práci a opravit to. Je to ale něco, bez čeho bychom se samozřejmě obešli.“

S výkonem vozu je Gasly v Monze zatím spokojený, což i potvrdil třetím místem ve druhém tréninku.

„Byl to velmi dobrý pátek,“ řekl jezdec Alpine. „Od prvního kola bylo patrné, že auto je na tom mnohem lépe než v Miami. Jsem rád, že se nám podařilo odpovědět na některé otazníky, které jsme měli po minulém závodě.“

„Jsem velmi spokojený s pocitem v autě. Auto reaguje tak, jak chci, jsem opravdu schopen být na limitu a tlačit na maximum.“