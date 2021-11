Gasly v katarské noci zazářil čtvrtým místem

Gasly využil zaváhání jezdců předních týmů Sergia Péreze z Red Bullu a Charlese Leclerca z Ferrari, kteří se nedostali do Q3. Francouz nestačil jen na Maxe Verstappena a dvojici mercedesů.

„S kvalifikací jsem velmi spokojen. Bylo to úžasné a jsme znovu hned za Mercedesy a Maxem, což je skvělé,“ řekl Gasly.

Při posledním pokusu v Q3 Francouz přejel přes obrubník v 15. zatáčce a poškodil si přední křídlo. To se zaseklo pod vozem a způsobilo defekt pneumatiky.

„Abych byl upřímný, nevím, co se stalo. Na výjezdu jsem najel na obrubník a celé přední křídlo se dostalo pod auto, roztrhalo pravou přední pneumatiku a bylo to. Je to škoda, to kolo bylo rozjeté dobře. Skončili jsme čtvrtí, v posledním kole jsem ale byl o dalších 1,5 desetiny rychlejší,“ zhodnotil.

„Byla to opravdu dobrá kvalifikace a pro zítřek jsme v dobré pozici. Alpiny jsou znovu velmi blízko, takže si myslím, že to bude další těsná bitva.“

Do závodu Gasly vyrazí na měkké sadě pneumatik, zatímco ostatní jezdci na předních pozicích budou mít obutu střední sadu.

„Včera večer jsme se podívali na všechna čísla a měl jsem jasno v tom, které pneumatiky chci použít v Q2. Do první zatáčky je dlouhá rovinka, takže chci maximalizovat výkonnost na startu.“

AlphaTauri byl jedním ze tří týmů, který měl v Q3 dva vozy. Na osmém místě se kvalifikoval Gaslyho týmový kolega Júki Cunoda.