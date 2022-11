Gasly už chápe, proč Alpine skončil čtvrtý. S vozem byl spokojený

Pierre Gasly si dnes vyzkoušel vůz Alpine. Z vozu i týmu je nadšený.

Čistě při pohledu do Poháru konstruktérů si Pierre Gasly polepší. Přechází z předposledního týmu do čtvrtého nejlepšího.

Gasly v jednodenních testech odjel 130 kol – třetí nejvyšší počet ze všech jezdců.

„V Abú Dhabí jsem byl jen jeden den, ale rozhodně vidím v tomto voze velmi dobré přednosti a potenciál, který má,“ řekl Gasly, kterého cituje RacingNews365.com.

„Skončili čtvrtí v šampionátu z nějakého důvodu a teď tomu rozumím. Nejde jen o balíček, ale také o to, jak tým funguje – inženýři v týmu, způsob myšlení a filozofie, která v týmu panuje. Z prvních interakcí s kluky mám dobrý pocit.“

Gasly měl možnost porovnat oba vozy. „Myslím, že mají docela silnou přilnavost vpředu, dobrý pocit v zatáčkách při nízké rychlosti, což bylo něco, na čem jsem se v této sezóně snažil pracovat. Je to samozřejmě otázka, protože jsem celý den jezdil na těchto nových pneumatikách. Podle toho, co jsme slyšeli, ale mezi nimi není velký rozdíl. Nemám pocit, že by se pneumatika chovala úplně jinak, než to, co jsme měli celou sezónu.“

„Je tam trochu otazník, ale celkově mi toto auto dává to, co jsem chtěl. Samozřejmě jsou oblasti a prostor pro zlepšení. Ale to auto mě nepřekvapilo, protože jsem věděl, že to bude rychlé auto.“