Gasly slaví v Baku nejlepší výsledek sezóny

Francouz v barvách týmu AlphaTauri bodoval letos teprve potřetí. Po osmém místě v Saúdské Arábii a devátém v australském Melbourne získal body opět na městské trati, tentokrát v Baku.

„Dnešek byl pro nás neuvěřitelný. Dojet v nejlepší pětce je opravdu dobré, obzvlášť když uvážíme, jaký byl náš začátek roku. Zatím jsme neměli tolik štěstí, takže bylo důležité mít klidný víkend, čehož jsme tady v Baku dosáhli,“ řekl Gasly.

„Tento víkend jsme neudělali žádné chyby, v tréninku jsme ukázali skvělou rychlost, včera jsme zažili nejlepší letošní kvalifikaci a dnes jsme dojeli na dosud nejvyšší pozici.

„Také jsme si užili pěkný souboj s Lewisem (Hamiltonem). Věděli jsme, že to bude tvrdé, jelikož jsme do závodu šli jen s jednou novou sadou tvrdých pneumatik, takže jsme doufali v čistý konec závod, bohužel nám ale druhý virtuální safety car nehrál do karet.

„Snažil jsem se Lewisovi bránit, ale jakmile zajel pro nové pneumatiky, byl mnohem rychlejší. Snažil jsem se v průběhu závodu šetřit pneumatiky, ale v té chvíli nebyly v dobré kondici. Nakonec ale, být v pozici, kdy bojujeme s Mercedesem je znamení toho, že děláme opravdu dobrou práci, takže pro tým je skvělé odjet se spoustou bodů.“

Technický problém připravil Cunodu o letošní maximum

Úspěšný závod z pohledu AlphaTauri mohl ještě šestým místem potvrdit Júki Cunoda. Japonce ale postihl technický problém, kvůli kterému musel dobře rozjetý závod předčasně ukončit.

„Dnes jsem opravdu zklamaný. Až do problému se spolehlivostí se pro mě závod vyvíjel opravdu dobře, hlídali jsme si pneumatiky a rychlost byla dobrá, takže si myslím, že jsme v klidu mohli dojet šestí,“ řekl Cunoda.

„Nevěděl jsem o problému, jelikož naše výkonnost se příliš neměnila, proto jsem byl překvapený, když mě povolali do boxů. Je to obrovská škoda, že jsem vypadl z bodů, jelikož tým tento víkend odvedl skvělou práci a byli jsme silní v každé části víkendu.“