Gasly slaví páté místo, Ocon dojel jen do první zatáčky

Gasly dosáhl po třetím místě v Brazílii pátým místem druhého nejlepšího výsledku v letošní sezóně formule 1.

„Dnes to byl neuvěřitelný závod, když jsem skončil pátý. Cítím, že jsme závod zvládli dobře hned od začátku. Start byl náročný, měli jsme ale rychlost a udrželi se s Kevinem (Magnussenem), jakmile zastavil, bylo to pro nás jedno rychlé kolo za druhým,“ řekl Gasly.

„Na konci jsme při safety caru zajeli pro tvrdou sadu a až do šachovnicové vlajky jsem za sebou musel udržet Carlose (Sainze). Byl to rozhodně zábavný závod, auto bylo dobré, byli jsme konkurenceschopní a já si věřil, že to páte místo udržím.“

Oconův závod skončil v první zatáčce

Závod Estebana Ocona byl naopak velmi krátký, když skončil už v první zatáčce. Nico Hülkenberg ztratil kontrolu nad svým vozem, narazil do Oconova alpinu a ten následně do Franca Colapinta na williamsu. Pro Ocona a Colapinta závod skončil.

„Bohužel to pro mě byl smolný víkend a dnes krátký závod v Kataru. Měl jsem dobrý start závodu a předjel jsem Franca. Byl jsem nalevo od Nica, byl jsem ale ve špatnou chvíli na špatném místě,“ řekl Ocon.

„Bylo to velmi úzké a já byl bohužel už vlevo, když došlo ke kolizi a závod tak pro mě skončil. Byl to závodní incident.“