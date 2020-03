Gasly si nemyslí, že je AlphaTauri nejrychlejší ze středu pole

„Obecně si myslím, že jsme měli pozitivní testy,“ řekl Gasly, kterého cituje RaceFans. „Podařilo se nám odjet hodně kol, spolehlivost je také dobrá.“

Gasly si ale uvědomuje, že ve středu pole bude tvrdá konkurence. „Racing Point je opravdu rychlý, stejně tak McLaren a Renault.“

„Všichni jsou super rychlí. Řekl bych, že ostatní jsou v některých ohledech o něco silnější.“

AT01 je podobný svému předchůdci a také RB16, protože oba týmy používají stejné pohonné jednotky a další komponenty. Gasly řekl, že předchozí vůz týmu neměl žádné zjevné nedostatky, které je třeba vyřešit.

„Nemyslím si, že se starým autem bylo něco špatně. Musíme se však pokusit přinést o něco více přítlaku, což bude celoroční příběh a platí to pro všechny.“

Podle Gaslyho AlphaTauri po testech dokázala částečně porozumět svému vozu.

„Existuje několik oblastí, o kterých víme, že jsme se v nich od Barcelony zlepšili. Autu rozumíme lépe. Odjeli jsme šest dní, což je méně než dříve a stále objevujeme nové auto, potřebujeme trochu času, abychom z něj získali to nejlepší.“

„Ale myslím si, že nejsme v čele středu pole, to víme. Jiní odvedli dobrou práci. Odvedli jsme dobrou práci, ale víme, že to nebude pro nás snadný boj, abychom se dostali do první desítky.“

Foto: Getty Images / Robert Cianflone