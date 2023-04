Gasly se vyhnul penalizaci i zákazu startu v závodě

Pierre Gasly se po kolizi s týmovým kolegou vyhnul penalizaci která by pro něj měla nepříjemné důsledky.

Sportovní komisaři teprve krátce před 15. hodinou našeho času uveřejnili výsledek vyšetřování kolize Gaslyho a Ocona z restartu dvě kola před koncem závodu.

Pokud by byl Gasly uznán „převážně“ nebo „zcela“ na vině, dostal by patrně penalizaci pro příští závod. Mnohem horší by však pro něj byly trestné body. Sportovní komisaři jsou sice od letošní sezóny v tomto ohledu mírnější, ale to se týká spíše drobných porušení, jako jsou traťové limity. Za kolize se většinou udělují dva až tři body. Gasly jich má už dnes 10, takže mu reálně hrozilo dosažení 12 bodů a zákaz startu v závodě.

Závodní incident z „prvního kola“

Sportovní komisaři si oba jezdce vyslechli. Podívali se také na data a video. Poté využili „pravidlo“ nebo spíše dohodu, podle které se ke kolizím z prvního kola přistupuje shovívavěji. Reálně samozřejmě nešlo o první kolo ale o první kolo po restartu.

Z tohoto důvodu byla nehoda označena za „závodní incident“. Oba jezdci toto rozhodnutí podle stewardů přijali. „Za daných okolností jsme nepodnikli žádné další kroky,“ dodali stewardi.

Trestné body Gaslyho

GP Španělska: 2 body

Platnost: 22. května 2023

Důvod: kolize se Strollem

GP Rakouska: 2 body

Platnost: 10. července 2023

Důvod: kolize s Vettelem

GP Rakouska: 1 bod

Platnost: 10. července 2023

Důvod: několikanásobné opuštění trati bez ospravedlnitelného důvodu

GP Japonska: 2 body

Platnost: 9. října 2023

Důvod: překročení rychlosti v podmínkách červené vlajky

GP USA: 2 body

Platnost: 23. října 2023

Důvod: více než 10 délek vozu za safety carem

GP Mexika: 1 bod

Platnost: 30. října 2023

Důvod: vyjetí z trati a získání výhody