Gasly se po dvou letech vrátil na stupně vítězů, poprvé s Alpinem

Pierre Gasly získal pro sebe a tým Alpine první stupně vítězů v letošní sezóně formule 1, když i díky penalizaci Sergia Péreze skončil ve Velké ceně Nizozemska na třetím místě.

Francouz startoval do závodu z 12. místa a na začátku dokonale využil dešťové přeháňky, která se spustila v prvním kole a na kterou reagovali jezdci zastávkou v boxech.

Během ní však Gasly překročil rychlost v boxech a dostal pětisekundový trest, který si odpykal při další zastávce. Tím se Gasly zařadil na páté místo za oba red bully, Fernanda Alonsa a Carlose Sainze.

Pilota Ferrari pak překonal v nájezdu do první zatáčky v 59. kole. Cílem projel Gasly čtvrtý, ale penalizace pro Péreze jej posunula na třetí místo.

„To byl teda závod po návratu z letní přestávky. Nebyl to nejjednodušší začátek roku, snažili jsme se jen zlepšovat závod od závodu,“ řekl Gasly.

„Bylo dobré mít nějaké volno. Třetí místo jsme získali i ve sprintu ve Spa, což ale nebyly normální stupně vítězů, jsem tedy za všechny kluky rád, že jsme získali tohle třetí místo.

„Byl jsem naštvaný, když jsem dostal v závodě tu pětisekundovou penalizaci. Pak (po udělení Pérezovy penalizace) jsem si ale řekl, že teď je to jedna-jedna. Snažil jsem se co nejvíce tlačit, abych zůstal do pěti sekund za ním, což se mi podařilo.

„Byl to velmi dlouhý závod, všichni kluci jej ale zvládli skvěle,“ dodává Gasly, který byl naposledy na stupních vítězů v roce 2021 v Baku s týmem AlphaTauri.

Druhý pilot týmu Alpine Esteban Ocon uzavřel na Zandvoortu bodovanou desítku.