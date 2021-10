Gasly se na startu ocitl mezi dvěma vozy a roztočil Alonsa

Pilot AlphaTauri kolidoval s Alonsem na výjezdu z první zatáčky. Alonso se pokusil dostat vnější stopou před něj, Gasly měl ale po levé straně ještě red bull Sergia Péreze. Francouz tak narazil do zadního kola Alonsova alpinu a roztočil ho.

„Byl tam kontakt. Já to měl těsné, na vnitřku jsem měl Sergia a Fernando byl na vnější straně. Nebylo tam moc prostoru,“ okomentoval Gasly start závodu.

Gasly dostal za způsobení kolize dva trestné body a penalizaci pěti sekund, kterou si odpykal při zastávce v boxech.

„Byl tam kontakt a já dostal penalizaci. Nevím, jestli to bylo správné nebo ne, musím se nejprve podívat na záznam incidentu.“

Gasly o Alonsovi věděl, zároveň se ale snažil zabránit kontaktu s Pérezem.

„Viděl jsem tam také Sergia a snažil jsem se jet, kam to šlo. Víme, že to obvykle není dobrá kombinace, když máme tolik aut. Nenapadá mě žádná podobná situace, ale tak to prostě je. Abych byl spravedlivý, nevím, kam jinam bych měl jet. Je to zrádné, šlo o první zatáčku a je tam velká šance, že k něčemu dojde,“ dodal Gasly.

„Nechci se zaplést do žádné kolize, která by zničila můj závod. Pokusil jsem se tedy držet mezi oběma vozy, ale neměl jsem tam moc prostoru.“

Alonso bere incident s chladnou hlavou

Ačkoliv bezprostředně po incidentu byl Alonso na Gaslyho naštvaný, po závodě už situaci hodnotil klidněji.

„Myslím, že první zatáčka je v těchto podmínkách vždy náročná. Všichni jsme se setkali poprvé na mokrých pneumatikách až na startu. Tyhle věci se stávají. Bohužel se to dnes stalo nám, když jsme byli v nejlepší pětce. Je to frustrující, když nejsme konkurenceschopní, máme nudný závod, ale když máme rychlost, je šílené počasí a dějí se bláznivé věci,“ řekl Alonso.

O kolo později se Alonso dostal do dalšího incidentu. Ve čtvrté zatáčce narazil do haasu Micka Schumachera a sám dostal za tento incident pětisekundovou penalizaci.

„Bohužel jsme se střetli. On se roztočil a já dostal penalizaci. Samozřejmě ji přijímám. Je mi líto, že jsem s ním měl kolizi. Došlo k tomu jen proto, že jsem byl čtrnáctý, neměl jsem být na té pozici,“ dodal.