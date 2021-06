Gasly se bál, že jej problém s motorem připraví o stupně vítězů

Francouz patřil k nejrychlejším v průběhu celého víkendu. Do závodu startoval ze čtvrté pozice, v průběhu závodu si ale týmu stěžoval, že jeho pohonná jednotka nemá výkon.

„Od poloviny závodu to pro mě bylo velmi náročné kvůli problému s motorem. Na rovinkách jsme ztráceli docela velké množství výkonu a Seb (Vettel) nás v polovině závodu předjel,“ řekl Gasly.

„Byl to celkem velký rozdíl například ve srovnání s (týmovým kolegou) Júkim (Cunodou). Ve druhém sektoru jsem byl velmi silný, ale rovinky byly náročné. Nemohl jsem dělat prakticky nic, když mě Seb předjel.“

Před restartem závodu, který následoval po přerušení způsobeném nehodou Maxe Verstappena, se Gasly obával, že za sebou nedokáže udržet své soupeře. V souboji s Charlesem Leclercem byl proto agresivnější.

„Věděl jsem, že ať v těch posledních dvou kolech udělám cokoliv, Charles mě předjede na rovince. A to se také stalo. Schoval jsem se proto za něj do větrného pytle a do první zatáčky mu to vrátil. On na mě znovu zaútočil ve třetí zatáčce a já musel brzdit velmi pozdě.

„Pak jsem musel opravdu tvrdě brzdit se Sebem. Myslel jsem, že skončím ve zdi, ale nějakým způsobem jsem to dokázal zastavit. A s Charlesem to bylo stejné, chtěl jsem ty stupně vítězů, opravdu hodně jsem riskoval, ale vyplatilo se to.

„Byl to šílený závod a velmi těsná poslední dvě kola. Kvalifikace byla skvělá, ale nevěděl jsem, jestli udržím tu pozici i v závodě nebo budu dokonce bojovat o stupně vítězů. Nakonec jsme to zvládli. Měl jsem už jedno první místo (VC Itálie 2020) a jedno druhé místo (VC Brazílie 2019) a chybělo mi třetí místo, takže je to neuvěřitelný pocit dosáhnout tohoto pódia.“

Cunoda se vrátil na body

Po devátém místě ve svém prvním závodě v Bahrajnu za AlphaTauri Júki Cunoda letos podruhé bodoval, když v Baku dojel sedmý.

Po čtyřech závodech bez bodů tak Japonec ve své první sezóně vylepšil svůj nejlepší výsledek ve F1.

„Konečným výsledkem jsem trochu frustrovaný, jelikož si myslím, že vůz měl po celý víkend dobrou rychlost. Start závodu byl pro mě dobrý a myslím, že až do červené vlajky byla moje výkonnost opravdu dobrá,“ říká Cunoda.

„Během posledních kol jsem ale bohužel přišel o dvě pozice. Nejsem si jistý, že jsem mohl udělat něco jinak, dnes večer ale všechno zanalyzuji, abych to lépe pochopil. Sedmé místo stále znamená důležité body pro tým, chci pogratulovat Pierrovi ke stupňům vítězů.“